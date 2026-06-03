108 yaşındaki sürücü ehliyetini yeniledi! Hedef 2033

Dünya genelinde, sürücülerin direksiyon başına geçmeyi bıraktığı ortalama yaşın 75 olduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan, dünya genelindeki yetkili mercilerin büyük çoğunluğu belirli bir yaşta araç kullanmayı yasaklamamakta ancak ehliyetlerini yenilemek isteyen belirli yaştaki sürücüleri tıbbi muayeneye tabi tutmayı tercih etmektedir.

Yaşın tek başına ehliyet yenileme için belirleyici bir faktör olmadığını kanıtlayan çarpıcı bir örnek Susan Young Brown.

Amerikalı kadın, 108 yaşında ehliyetini yeniledi ve gerekli tüm sağlık testlerinden geçti; doktorlar Susan Brown'ın yollarda güvenli bir şekilde araç kullanmaya devam edebilecek durumda olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de ileri yaşta ehliyet yenileme, sürücünün hem sağlık durumunu hem de yol koşullarını yeterince algılama, doğru duyma ve görme, zamanında tepki verme ve doğru kararlar alma yeteneğini değerlendiren özel sınavların tamamlanmasının ardından gerçekleşir.

Susan Brown'ın 2033 yılına kadar araç kullanma hakkı bulunuyor ve iyi sağlığını yaşam tarzına bağlıyor. Haftada üç kez egzersiz yaptığını vurgulayan Brown, bunun reflekslerini, hareket koordinasyonunu ve fiziksel kondisyonunu korumak için çok önemli olduğunu söylüyor.

Hatırlatmak gerekirse, tüm sürücüler için üst yaş sınırı -örneğin 80 yaş- getirilmesi önerisi Avrupa Birliği tarafından merkezi düzeyde reddedilmişti.