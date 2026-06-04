AKP'li isim Fatih Altaylı'ya itiraf etti: Özgür Özel'in liderliğini kabul etti

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararı ve sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkezinde yer aldığı krizle ilgili iktidar kulislerinden kendisine ulaşan dikkat çekici bir görüşmeyi paylaştı. Eski bir AKP milletvekilinin, yaşananların CHP’yi ve Özgür Özel’i güçlendirdiğine dair tespitlerini aktaran Altaylı, sürecin iktidar ve muhalefet cephesindeki yansımalarını analiz etti.

AKP'Lİ İSİM FATİH ALTAYLI'YA İTİRAF ETTİ

Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, kendisini arayan eski bir AKP milletvekili, CHP’deki kurultay iptali ve yönetim değişikliği sürecine ilişkin "Olan bitene inanamıyorum" değerlendirmesi yaparken Özgür Özel ve CHP'nin sandıktaki olası durumu hakkında itiraflarda bulundu.

Yapılan hamlelerin CHP’yi tarihinde görülmemiş bir ivmeyle yukarılara taşıdığını savunan AKP’li isim, mevcut sürecin Özgür Özel’e devasa bir toplumsal destek sağladığını ifade etti.

Altaylı, vekilin, "Bugün seçim olsa Özgür Özel’in başında olduğu bir CHP yüzde 40’ın üzerinde oy alır" dediği aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN LİDERLİĞİNİ KABUL ETTİ

AKP'li isim "Özgür Özel’e müthiş bir toplumsal destek, hiçbir CHP genel başkanına nasip olmamış bir liderlik vasfı kazandırdık" sözleriyle Özel'in liderliğini kabul ederken sürecin arkasında "bilinçli olarak yeni bir lider yaratma" amacı olup olmadığının da sorgulandığı kaydedildi.

Fatih Altaylı, eski vekilin "toplumsal destek" ve "liderlik" tespitlerine hak verdiğini ancak siyasi sonuçlar açısından farklı düşündüğünü belirtti. Özgür Özel’in sergilediği liderliğin önemine değinen Altaylı, buna karşın Özel’in şu an fiilen partinin başında olmamasının ve kuracağı muhtemel bir yeni partinin oy kaybetme riskinin altını çizdi.

Altaylı’ya göre; iktidarın bu "düğümü karıştırarak çözme" stratejisi, rakibin elini kolunu bağlayıp konsantrasyonunu bozarak AKP’ye vakit kazandırıyor. Analizinde sürecin en büyük etkisinin muhalif seçmen üzerinde olduğunu savunan Altaylı, seçmenin öfkesinin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ziyade Kemal Kılıçdaroğlu’na yöneldiğini ifade etti.

Altaylı, "Eğer Kılıçdaroğlu aday olma gücüne erişirse, ona oy vereceğime Erdoğan’a veririm. Hiç olmazsa tanıdığımız siyasetçi cümlesi herkes için geçerli oluyor" yorumu yaptı. Süreçle ilgili en mantıklı yorumların Mücahit Birinci ve Cem Küçük gibi iktidar kanadından isimlerden gelmesinin şaşırtıcı olduğunu da sözlerine ekledi.