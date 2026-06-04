Emekli maaşı zammında sır perdesini aralayan tablo ortaya çıktı

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci maaş zammına kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı verilerini açıklamasıyla 4 aylık enflasyon oranı %14,64 olarak kesinleşirken, gözler bu hafta açıklanacak Mayıs ayı verisine çevrildi.

Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminleri ve piyasa katılımcıları anketi, hem Temmuz 2026 hem de Ocak 2027 dönemlerinde maaşlara yapılacak zamların ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına dair mesajları verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 23 bin liranın üzerinde, memur emeklisine ise 31 bin lira üzerinde bir tutar çıkması bekleniyor. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA SIR PERDESİNİ ARALAYAN TABLO ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre; Emekli ve memur zamları, 6 aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken; memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.

Yılın ilk 4 ayında oluşan %14,64’lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşmiş bir farkı ifade ediyor. Memurlar için ise bu rakam şu an itibarıyla %10,51 seviyesinde. Ancak Mayıs ve Haziran aylarında beklenen artışlarla birlikte bu oranlar yukarı yönlü güncellenecek.

İKİ FARKLI SENARYO: MERKEZ BANKASI VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Gelecek dönem zamlarını belirleyecek iki ana projeksiyon bulunuyor. İlki Merkez Bankası’nın güncellediği %26’lık yıl sonu enflasyon tahmini, ikincisi ise piyasa katılımcıları anketindeki veriler.

Merkez Bankası'nın %26 hedefi tutarsa, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi %17,38; memurlar ise %13,15 zam alacak.

Piyasa anketindeki %18,58’lik 6 aylık enflasyon beklentisi gerçekleşirse, zam oranları daha da yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Yapılan hesaplamalara göre, halen 20 bin TL olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, Temmuz ayında Merkez'in tahminine göre 23 bin 476 TL'ye, anket sonuçlarına göre ise 23 bin 716 TL'ye çıkacak. Memur maaşlarında ise en düşük tutarın 61 bin 890 liradan 70 bin liranın üzerine tırmanması bekleniyor.

27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının da benzer bir ivmeyle Temmuz'da 31 bin lirayı aşacağı öngörülüyor. Kesin rakamlar, 5 Haziran Cuma günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte büyük oranda netleşmiş olacak.