Oğlunu sokak ortasında vurdu cesedinin başında kılını kıpırdatmadan bekledi

Olay, saat 11.30 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. 52 yaşındaki emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden para isteyen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'a olumsuz yanıt verdi. İkili arasında başlayan tartışmada Ahmet Kaan Kayhan, babasına bıçakla saldırdı. Bunun üzerine belindeki tabancayı çeken Faruk Kayhan, oğluna ateş ederek onu vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Ahmet Kaan Kayhan kanlar içinde yere yığılırken, baba cep telefonuyla polisi arayarak kendini ihbar etti. Cinayet silahıyla birlikte olay yerinde kalan baba, oğlunun cansız bedeninin başında polislerin gelmesini bekledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

SİLAHINI TESLİM EDİP GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine cinayet mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği kesinleşti. Cesedin başında bekleyen şüpheli baba Faruk Kayhan, olay yerine gelen polis ekiplerine beylik tabancasını vererek teslim oldu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürürken, Ahmet Kaan Kayhan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GEÇEN YILKİ ORMAN YANGINDA ALEVLER ARASINDA KALMIŞTI

Sokak ortasında babasının kurşunlarıyla yaşamını yitiren Ahmet Kaan Kayhan'ın profiline dair detaylar da ortaya çıktı. Orman işçisi olduğu belirtilen gencin, 10 Ağustos 2025 tarihinde Kozan ilçesinde meydana gelen büyük orman yangınına müdahale ettiği sırada alevler arasında kalarak kaybolduğu öğrenildi. Kayhan, o dönem bölgede arama kurtarma çalışması yürüten ekipler tarafından sonradan bulunmuştu.

Gözaltına alınan emekli polis Faruk Kayhan'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)