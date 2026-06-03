Son Dakika | Dilan-Engin Polat'ın korumasının öldürüldüğü anlar ortaya çıktı!

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın kuzeni ve aynı zamanda koruması olan Can Polat’ın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırganın Can Polat’a çocukların da bulunduğu sırada ateş ettiği görüldü. Olay anında çocukların korkuyla kulaklarını kapattığı kameralara yansıdı.

37 yaşındaki Can Polat, Çeşme’de konakladığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan Polat, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir Valiliği, saldırının ardından 2003 doğumlu S.A.’nın suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte kısa sürede yakalandığını açıkladı.

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İlimiz Çeşme ilçesi 13003 Sokak'tan, bugün saat 13.45 sıralarında silah sesi duyulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine süratle intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat'ın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir.

Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir”

PUSU KURMUŞ

Saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Otel işletmecileri, saldırının konaklama tesisine yönelik olmadığını söyledi.

İşletmecilerin verdiği bilgiye göre şüpheli, sabah saat 09.00’dan itibaren otelin bulunduğu sokakta bekledi. Can Polat’ın hedef alındığı saldırı, otel önünde gerçekleşti.

İhsan Yalçın’ın haberine göre, saldırı sırasında Polat ailesi İstanbul’a dönmek üzere hazırlık yapıyordu. Can Polat’ın bavulları araca yerleştirdiği, ardından Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte yola çıkmaya hazırlandığı sırada saldırının yaşandığı belirtildi.

YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Dilan Polat, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı korkuyu anlattı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Polat, şu ifadeleri kullandı: “Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis, ambulans gelsin. Ne olur bekliyoruz odada kaldık hepimiz.”

Dilan Polat’ın yakın çevresine yönelik daha önce de silahlı saldırı yaşanmıştı. Geçen yıl haziran ayında, Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde beklediği öne sürülen bir saldırgan, koruması Alper Ç.’ye otomobile binmek üzere olduğu sırada ateş açmıştı.

Saldırıda Alper Ç.’ye 3 kurşun isabet etmiş, yaralı koruma hastanede tedavi altına alınmıştı.