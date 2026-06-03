Halk TV Siyaset Son Dakika | TBMM’de ‘mutlak butlan’ krizi! Tansiyon öyle bir yükseldi ki oturuma ara verildi...

Son Dakika | TBMM’de ‘mutlak butlan’ krizi! Tansiyon öyle bir yükseldi ki oturuma ara verildi... Son dakika... CHP’nin ‘mutlak butlan’ kararının araştırılması için verdiği önerge TBMM’de gerginliğe neden oldu. CHP’liler, AK Partili Cüneyt Yüksel’i sıra kapaklarına vurarak protesto etti.