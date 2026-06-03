Son Dakika | TBMM’de ‘mutlak butlan’ krizi! Tansiyon öyle bir yükseldi ki oturuma ara verildi...
Son dakika... CHP’nin ‘mutlak butlan’ kararının araştırılması için verdiği önerge TBMM’de gerginliğe neden oldu. CHP’liler, AK Partili Cüneyt Yüksel’i sıra kapaklarına vurarak protesto etti.
CHP milletvekilleri, partilerine yönelik ‘mutlak butlan’ kararına ilişkin önerge görüşülürken AKP'li Cüneyt Yüksel’i sıralara vurarak protesto etti.
TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin, partisine yönelik ‘mutlak butlan’ kararının araştırılması için verdiği önerge görüşüldü. Görüşmeler sırasında Genel Kurul’da tansiyon yükseldi.
Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, kanun teklifi görüşmeleri öncesinde siyasi partilerin grup önerileri ele alındı. CHP Grubu, “Türkiye’de darbeler, demokrasiye müdahaleler ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik mutlak butlan kararının araştırılması” amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.
Önerge üzerine AKP adına kürsüye Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel çıktı. Yüksel’in konuşmaya başlamasıyla birlikte CHP milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grubu, sıra kapaklarına vurarak Yüksel’in konuşmasını protesto etti.
GERGİNLİK ARTINCA ARA VERİLDİ
Genel Kurul’daki gerginlik, Yüksel’in konuşması boyunca sürdü. Konuşmanın ardından CHP milletvekilleri yoklama istedi. Toplantı yeter sayısı bulunamayınca Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime 15 dakika ara verdi.
Genel Kurul’da ayrıca alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmesini yasaklayan hükümler içeren kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyordu.