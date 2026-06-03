Onur Akın'dan 'butlan' resti: Kılıçdaroğlu'nun şarkılarını kullanmasını yasakladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) hafızalara kazınan seçim meydanı şarkılarının arkasındaki isim olan ünlü sanatçı Onur Akın'dan "mutlak butlan" tepkisi geldi.

Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu için yazdığı ve adeta bir dönemin sembolü haline gelen "Bir Islık da Sen Çal" ve "Geliyor Kılıçdaroğlu" gibi eserlerin sahibi olan Akın, "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'nun artık şarkılarını kullanmasını istemediğini belirtti.

"ŞİMDİ PİŞMANIM"

Birgün'deki habere göre Onur Akın, yaptığı yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılındaki duruşundan etkilenerek sabaha karşı saat 04.00'te "Kılıçdaroğlu" şarkısını bestelediğini söyledi. O günkü aydın sorumluluğundan pişman olmadığını belirten sanatçı, ancak gelinen noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

"İKTİDARA YÜRÜYEN PARTİYE EN BÜYÜK ÇELMEYİ TAKTINIZ"

Kılıçdaroğlu’nun 13 seçim yenilgisine ve siyasi hatalarına vurgu yapan Akın, Özgür Özel liderliğindeki yeni kadronun partiyi tarihi bir başarıya taşıyarak birinci parti yaptığını belirtti.

Eski genel başkandan bu başarıyı alkışlamasını beklediğini söyleyen Akın, Kılıçdaroğlu'nun "butlan kararına" sarılarak geri dönmesini şu sözlerle eleştirdi:

"Türkiye birincisi olmuş, iktidara yürüyen partiye, iktidarın ve üst akılların kurduğu onlarca tuzağın üstüne en büyük çelmeyi taktınız... Pir Sultan’ın dediği gibi, 'ille dostun bir tek gülü yareler beni'… Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı."

DİJİTAL PLATFORMLARDAN KALDIRIN

Onur Akın, Kılıçdaroğlu’nun mevcut yönetimini "meşru bulmadığını" açıkça beyan etti. Sanatçı, içinde Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği tüm şarkıların dijital platformlardan kaldırılmasını talep etti. Akın, şarkıların kullanımına devam edilmesi durumunda ise hukuki süreç başlatacağını net bir dille ifade etti.

Akın'ın paylaştığı açıklamada ilgili bölüm şöyle:

"Pir Sultan’ın dediği gibi, ille dostun bir tek gülü yareler beni…Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı…Sizi alkışlayanlar emin olun tarihi bir yanılgının içindeler ve bu yaptığınız unutulmayacak…Bu saiklerle partiye yaptığım bir çok şarkımın içinde, adınızın geçtiği şarkılarımın sizin ve meşru bulmadığım yönetiminiz tarafından kullanılmamasını ve dijital platformlarınızdan da kaldırılmasını istiyorum…

Yeter bu ülkeye kıymayın efendiler!..

Şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm."