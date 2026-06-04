Son dakika | CHP kurultayının iptal istemi ve İstanbul İl Kongresi davası reddedildi

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) hem İstanbul İl Kongresi hem de 38. Olağan Kurultayı’na yönelik açılan iptal davalarında kararını açıkladı. Mahkeme, dosyaları feragat ve derdestlik gibi usuli gerekçelerle reddederek yargılama süreçlerini sonlandırdı.

CHP 38. OLAĞAN KURULTAYI'NIN İPTAL İSTEMİ

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edilmesi yönündeki talebi incelemeye aldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, söz konusu kurultayın iptali istemiyle ilgili olarak başka bir mahkemede halihazırda açılmış ve görülmekte olan (derdest) bir davanın bulunması, aynı konuya ilişkin devam eden bir yargılama olması gerekçesiyle reddedilmesine karar verdi.

İSTANBUL İL KONGRESİ DAVASI REDDEDİLDİ

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebiyle açılan dava hakkında da karar verildi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacıların taleplerinden vazgeçmiş olması ve yargılama sürecinde davadan feragat etmesi sebebiyle İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik başvuruyu reddetti.