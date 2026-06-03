Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı

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Federasyondan konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) karşılaşmalarının Türkiye yayın programı netleşti.

Türk Milli Takımlarımızın organizasyonda oynayacağı tüm karşılaşmalar ile çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları, TRT ve S Sport iş birliğiyle ortak yayınlanacak.

Voleybolseverler, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin VNL heyecanını TRT ekranları ve S Sport üzerinden takip edebilecekler.

Turnuvada yer alan diğer tüm karşılaşmalar ise S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

2026 Voleybol Milletler Ligi boyunca milli takımlarımıza başarılar diliyor, tüm voleybolseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.