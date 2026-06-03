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Halk TV Spor Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı

Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı

Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabı Brezilya'da başlarken beklenen anlaşma açıklandı. Yayın haklarını elinde bulunduran Saran Grubu ile TRT el sıkıştı. Anlaşmaya göre Filenin Sultanları'nın maçları S Sport ve TRT'den ortaklaşa yayınlanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı - Fotoğraf: 1
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ilk etabında sahaya çıktı.

Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı - Fotoğraf: 2
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3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde millilerimiz sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı - Fotoğraf: 3
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Filenin Sultanları'nın ilk maçı öncesi yayın haklarını elinde bulunduran Saran Grubu ile TRT anlaşmaya vardı.

Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı - Fotoğraf: 4
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Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Filenin Sultanları'nın maçları TRT ve S Sport'tan ortaklaşa yayınlanacak.

Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı - Fotoğraf: 5
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Filenin Sultanları'nın olmadığı maçlar ise sadece S Sport ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.

Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı - Fotoğraf: 6
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Federasyondan konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) karşılaşmalarının Türkiye yayın programı netleşti.
Türk Milli Takımlarımızın organizasyonda oynayacağı tüm karşılaşmalar ile çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları, TRT ve S Sport iş birliğiyle ortak yayınlanacak.
Voleybolseverler, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin VNL heyecanını TRT ekranları ve S Sport üzerinden takip edebilecekler.
Turnuvada yer alan diğer tüm karşılaşmalar ise S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
2026 Voleybol Milletler Ligi boyunca milli takımlarımıza başarılar diliyor, tüm voleybolseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.

Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı - Fotoğraf: 7
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TRT ve Saran Grubu'nun anlaşması voleybolseverler tarafından sevinçle karşılandı.

Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı - Fotoğraf: 8
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Fikstür:

1.Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran 2026

19.00 Dominik Cum.-Türkiye

4 Haziran 2026

22.30 Türkiye-Hollanda

6 Haziran 2026

21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)

24.00 Bulgaristan-Türkiye

Filenin Sultanları TRT
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