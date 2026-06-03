Filenin Sultanları müjdesi: Herkesin istediği anlaşma resmen açıklandı
Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabı Brezilya'da başlarken beklenen anlaşma açıklandı. Yayın haklarını elinde bulunduran Saran Grubu ile TRT el sıkıştı. Anlaşmaya göre Filenin Sultanları'nın maçları S Sport ve TRT'den ortaklaşa yayınlanacak.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ilk etabında sahaya çıktı.
3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde millilerimiz sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.
Filenin Sultanları'nın ilk maçı öncesi yayın haklarını elinde bulunduran Saran Grubu ile TRT anlaşmaya vardı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Filenin Sultanları'nın maçları TRT ve S Sport'tan ortaklaşa yayınlanacak.
Filenin Sultanları'nın olmadığı maçlar ise sadece S Sport ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.
Federasyondan konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:
2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) karşılaşmalarının Türkiye yayın programı netleşti.
Türk Milli Takımlarımızın organizasyonda oynayacağı tüm karşılaşmalar ile çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları, TRT ve S Sport iş birliğiyle ortak yayınlanacak.
Voleybolseverler, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin VNL heyecanını TRT ekranları ve S Sport üzerinden takip edebilecekler.
Turnuvada yer alan diğer tüm karşılaşmalar ise S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
2026 Voleybol Milletler Ligi boyunca milli takımlarımıza başarılar diliyor, tüm voleybolseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.
TRT ve Saran Grubu'nun anlaşması voleybolseverler tarafından sevinçle karşılandı.
Fikstür:
1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye