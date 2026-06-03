Komadan uyanan çocuk korkunç gerçeği açıkladı! İstismara direndiği için başından vurulmuş
Burdur'da intihar etti denilip bir aydır komada olan çocuk, uyanınca gerçekleri anlattı. Çocuk, istismarcıya direndiği için öldürülmeye çalışıldığını anlattı. İstismar zanlısı tutuklandı.
Burdur'da başından vurulmuş halde bulunan 14 yaşındaki çocuk, komadan çıktıktan sonra gerçeği açıkladı. İntihar etti denilen çocuk, istismara direndiğini ve istismar etmek isteyen kişi tarafından vurulduğunu anlattı. Çocuğa istismarda bulunmak isteyen 62 yaşındaki A.K. tutuklandı.
İNTİHAR ETTİ DEYİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Burdur'un merkez Şeker Plajı'nda 62 yaşındaki A.K. 8 Mayıs'ta 14 yaşındaki E.H'yi başından yaralanmış halde Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Çocuğun intihar etmeye çalıştığını iddia eden A.K, gözaltında kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ağır yaralanan çocuğun, tedavisi de ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'nde devam etti.
Yaralı çocuk yaklaşık bir ay komada kaldıktan sonra uyandı. Çocuk, gözlerini açtıktan sonra gerçeği polislere anlattı.
62 yaşındaki A.K'nin cinsel saldırı girişimine maruz kaldığını, karşı çıkınca da silahla vurulduğunu ifade etti.
Bunun üzerine polis ekipleri, A.K'yi yeniden gözaltına aldı.
İstismarcı şahıs, Çocuğa karşı cinsel istismar ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin yakınları gazetecilere müdahalede bulunarak görüntü almasını engellemeye çalıştı. (ANKA)