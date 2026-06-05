Ne yapacaktı ki İlkin Aydın: Acısını içine gömmekten başka
Filenin Sultanları genç bir kadroyla katıldığı Milletler Ligi ilk etabında Hollanda'ya yıllar sonra ilk kez yenildi. İlkin Aydın çaresizce izledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.
Filenin Sultanları as oyuncuları İstanbul'da bırakmış, Brezilya'ya genç bir kadroyla gelmişti. Buna rağmen ilk maçında Dominik'i yenmeyi başarmıştı.
Ancak ikinci maçta Hollanda karşısında başaramadı. Gençler 3-0 yenilmekten kurtulamadı.
Dilay, Defne, Yaprak, İlkin, Deniz, Berka, Eylül ilk 6'sıyla başladığı maçta en tecrübeli isim İlkin'di. Üstelik Saliha Şahin de hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu.
Sonuçta 3-0 bitti maç. Türkiye, Hollanda'ya 10 maç sonra ilk kez yenildi böylece.
TÜRKİYE-HOLLANDA: 0-3
SALON: Arena Nilson Nelson
HAKEMLER: Ricardo Iglesias Borotto (Küba), Angela Grass (Brezilya)
TÜRKİYE: Berka, Defne, İlkin, Deniz, Dilay, Yaprak, Eylül (L) (Melis, Buse, Beren, Aylin, Karmen, Ezel)
HOLLANDA: Van Aalen, Knollema, Baijens, Dambrink, Kok, Stuut, Reesink (L) (Jansen, Bongaerts, Van De Vosse)
SETLER: 23-25, 17-25, 18-25
SÜRE: 80 dakika
Milli takımda böyle yenilgilere alışık değil kaptan İlkin Aydın. Hele de hemen her maçta yendikleri Hollanda'ya karşı... Çaresiz kaldı, acısını içine gömmekten başka yapacağı da bir şey yoktu.
Ama genç kadroyla hele de 16 yaşındakilerin de olduğu takımla böyle sonuçlar olacaktı. Bu takımın gelecekte çok üst düzeylerde olacağı bir teselli oldu onun için. Gençleri de teselli etti maçtan sonra.
Karmen Aksoy dedi ki karşılaşmanın ardından; "Lütfen bizi desteklemeye devam edin. Her gün en iyimizi vermeye çalışacağız. Genciz, hatalar yapıyoruz ama lütfen yanımızda kalmaya devam edin. Teşekkürler."
Başantrenör Santarelli de şunları söyledi: "Pozitif olarak söyleyebileceğim şey: Üçüncü set, çünkü pes etmedik. Bu çok önemli. Bu durumda genç bir takımla bir seti rahatlıkla 25-5 kaybedebilirdik. Ama biz asla pes etmedik. Sürekli denemeye ve mücadele etmeye çalıştık.Ayrıca bazı değişiklikler yapmaya çalıştım. Bench'ten çok genç oyuncular oyuna girdi. Aylin henüz 16 yaşında ve çapraz oynuyor ama smaçör oynatmaya çalıştım. Bence bir şeyler gösterdi, sadece o değil tüm takım gösterdi. Ben oyuncularımdan tam olarak bunu istiyorum."
"Elbette mümkün olabildiğince fazla maç kazanmak isterim. Ama böyle takımlara karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Uzun oyunculara sahipler, hızlı oynuyorlar ve ciddi kaliteleri var. Bu yüzden bizim gibi genç bir takım için işimiz oldukça zor."
"Olumlu taraf ise şu: Daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Eğer hücumda 20 hata yaparsak herhangi bir takıma karşı kazanmamız tabii ki zor. Genç oyuncularla çalışmanın en büyük zorluğu da bu. Ama ben onlara gerçek bir fırsat tanımak istiyorum. Bunun onlar adına çok önemli bir şans olduğunu düşünüyorum."
Brezilya etabında 2 maçı kaldı gençlerimizin. Yarın İtalya, 8 Haziran da Bulgaristan. İşte program.
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye (TRT Spor/S Sport/S Sport Plus)
8 Haziran 2026 (7'yi 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye (TRTSpor/S Sport/S Sport Plus)