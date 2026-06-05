Ne yapacaktı ki İlkin Aydın: Acısını içine gömmekten başka

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Başantrenör Santarelli de şunları söyledi: "Pozitif olarak söyleyebileceğim şey: Üçüncü set, çünkü pes etmedik. Bu çok önemli. Bu durumda genç bir takımla bir seti rahatlıkla 25-5 kaybedebilirdik. Ama biz asla pes etmedik. Sürekli denemeye ve mücadele etmeye çalıştık.Ayrıca bazı değişiklikler yapmaya çalıştım. Bench'ten çok genç oyuncular oyuna girdi. Aylin henüz 16 yaşında ve çapraz oynuyor ama smaçör oynatmaya çalıştım. Bence bir şeyler gösterdi, sadece o değil tüm takım gösterdi. Ben oyuncularımdan tam olarak bunu istiyorum."