Sağanak İstanbul'un kapısını çalacak: Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul'da da öğle saatlerinden itibaren yerel yağış geçişlerinin görülmesi tahmin ediliyor.

SAĞANAK İSTANBUL'UN KAPISINI ÇALACAK

Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin haritasına göre Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bölge genelinde yağış beklenirken İstanbul'un çevresinde de öğle saatlerinden sonra yerel yağış geçişleri görülebileceği değerlendiriliyor.

Mega kentte hava sıcaklığının 28-29 derecelerde seyretmesi beklenirken, gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından yağışlı hava kısa süreli de olsa serinlik getirecek.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yağışların özellikle öğle ve öğleden sonraki saatlerde etkili olması bekleniyor.

Marmara'nın yanı sıra Ege Bölgesi'nin büyük bölümü, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmezken Marmara ve Ege'de yağış anlarında görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere yağış beklenen bölgelerde vatandaşların öğle saatlerinden itibaren ani sağanak geçişlerine karşı dikkatli olması isteniyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin (İstanbul hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Bartın hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MARDİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve gece saatlerinde güneydoğudan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.