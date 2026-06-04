Hapis cezası alan Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran'ın yargılandığı davada karar çıktı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, ikiliyi “kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda, Sadettin Saran ve Kenan Saran’a ayrıca 562 bin 500 lira adli para cezası verildi.

İSTİNAFA GİDECEKLER

Kararın açıklanmasının ardından Sadettin Saran'ın avukatı Serdar Yiğit açıklama yaptı. Yiğit kararı istinafa taşıyacaklarını dile getirdi.

Yiğit'in sözleri şu şekilde:

Bugün açıklanan karar kapsamında, beraat eden Saran Group yöneticileri olan müvekkillerimiz yönünden verilen hükmü memnuniyetle karşılıyoruz.

Sayın Sadettin Saran ve Sayın Kenan Saran hakkında verilen karar ise henüz kesinleşmemiş olup, kanun yollarına başvurularak üst mahkemeler tarafından değerlendirilecektir. Bu kapsamda istinaf sürecinin işletileceğini ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Nihai değerlendirme sonucunda hukukun tecelli edeceğine ve tüm müvekkillerimizin beraat edeceğine olan inancımızı koruyoruz.

Saygılarımızla.