Son Dakika | Sadettin Saran'a yasa dışı bahisten hapis cezası
Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yasadışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Sadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran’a yasa dışı bahis suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Kenan Saran hakkında görülen davada kararını açıkladı.
Mahkeme, iki kardeşin “kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek” suçundan cezalandırılmasına hükmetti.
Sadettin Saran ve Kenan Saran’a ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi