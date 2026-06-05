Emeklilerin Temmuz zammına sayılı günler kala hesaplamalar netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61’lik zam oranı kesinleşirken, memur ve memur emeklileri için oran yüzde 12,40 seviyesine ulaştı.

Gözler Haziran enflasyonuna çevrilirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon tahminini vererek emekli ve memurun alacağı zam oranını hesapladı.

EMEKLİNİN TEMMUZ'DA GÖRECEĞİ ZAM ORANINI HESAPLADI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un X hesabından yaptığı değerlendirmeye göre, Haziran enflasyonunun yüzde 1,3 gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18,1’e, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 13,86 seviyesine yükselecek.

Erdursun'un hesabına göre Temmuz ayındaki maaş tablosu şu şekilde olacak:

En düşük emekli maaşı alan bir vatandaş 3 bin 620 lira zamla 23 bin 620 lira alacak.

Diğer bir en düşük emekli maaşı alan vatandaş 3 bin 142 lira zamla 25 bin 813 lira alacak.

En düşük memur maaşı ile çalışan bir vatandaş ise 8 bin 577 lira zamla 70 bin 467 lira alacak.

Özgür Erdursun'un X hesabındaki paylaşımı şu şekilde:

"TÜİK, Mayıs ayı enflasyonunu %1,71 olarak açıkladı. Buna göre 2026'nın ilk 5 aylık enflasyonu %16,60'a ulaştı. Memur ve memur emeklileri açısından ise ilk 5 ayda oluşan enflasyon farkı ve toplu sözleşme etkisiyle artış oranı %12,40 seviyesinde. Haziran ayında enflasyonun yaklaşık %1,3 gelmesi halinde; 1 Temmuz’da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı yaklaşık %18,1, Memur ve memur emeklilerinin artışı ise yaklaşık %13,86 olacak. Enflasyon düşüyor deniliyor ama emeklinin ve memurun alım gücü hâlâ yükselmiyor. Asıl mesele açıklanan enflasyon değil, hissedilen hayat pahalılığıdır."

Haziran ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından resmen açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun alacağı nihai artış oranı netleşecek.