Kemalistlere yönelik hakaret paylaşımı meclisi karıştırmıştı: AKP’li meclis üyesi istifa etti

Samsun'un Terme ilçesinde AKP'li Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından, "Kemalistler" hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşım büyük tepki topladı.

Söz konusu paylaşım Terme Belediye Meclisi toplantısında da gündeme geldi ve CHP'li Meclis üyesi Neslihan Özdemir, paylaşımı kürsüden okuyarak tepki gösterdi.

Gerginliğe neden olan paylaşımın ardından CHP grubu meclis salonunu protesto amacıyla terk etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kendisini "umumi bir çıkarım" diyerek savunan Eker ise muhalefeti gündem oluşturmaya çalışmakla suçladı.

İSTİFA GELDİ

Mecliste yaşanan protestolar ve CHP'nin suç duyurusunun ardından Meclis Üyesi Rümeysa Eker, AKP üyeliğinden ve Terme Belediye Meclis üyeliğinden istifa etti.

PAYLAŞIM MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ

Samsun'da Terme Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kamuoyunda büyük bir öfkeye yol açtı. Eker'in paylaşımında "Kemalistler" hakkında kullandığı hakaretler tepki çekti.

Söz konusu paylaşım, Terme Belediye Meclisi toplantısında da gündeme taşındı.

"UTANARAK OKUYORUM" DİYEREK OKUDU

Meclis toplantısında söz alan CHP'li Meclis üyesi Neslihan Özdemir, Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşımı kürsüden okuyarak tepki gösterdi.

Özdemir, "Utanarak okuyorum" diyerek Eker'in ifadelerini meclis üyelerinin yüzüne okuyarak şu ifadeleri kullandı:

Bu paylaşımı yapan kişi şu anda bu mecliste görev almakta. Atatürk'ü 'M. Kamal' diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmış. Onun sana kazandırdığı seçme ve seçilme hakkından yararlanacaksın. Hangi akrabanın torpili ile kimlerin hakkını yiyerek listeye girdiğini bir düşün önce."

Toplantıda yaşanan tartışmaların ardından CHP'li meclis üyeleri yaşanan durumu protesto etmek amacıyla salonu terk etti.

CHP'DEN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Terme İlçe Başkanlığı, söz konusu paylaşım hakkında Terme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, paylaşımın Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama) kapsamında değerlendirilmesi ve cezalandırılması talep edildi.

CHP il teşkilatı ayrıca Rümeysa Eker'i istifaya davet etti.

KENDİNİ SAVUNDU: "UMUMİ BİR ÇIKARIM"

CHP grubunun salonu terk etmesinin ardından mecliste söz alan AKP'li Rümeysa Eker ise hakaret içerikli sözlerinin arkasında durduğunu belirtti. Eker, kendisini, "Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım. Doğru da. Bunu biliyorum yani. Bu sağcı solcu diyerek, hani ben solculardan da çok güzel düşünceli, giyinen her konuda hak yemeyen tipler ben de tanıdım. Yani ama onlar biraz şahsi çıkarlarına göre bence yorumladı." ifadeleriyle savundu.

"GÜNDEM OLUŞTURMAK İÇİN YAPIYORLAR"

Paylaşımının kamuoyuna yansıtılma biçimini kabul etmediğini dile getiren ve muhalefet partisini suçlayan Eker, açıklamasını, "Burada biraz da gündem oluşturmak için, yoksa onların anladığı gibi bir şey olamaz yani. Ve zaman kimin haklı olduğunu elbette eninde sonunda ortaya çıkarır" sözleriyle tamamladı.

İSTİFA ETTİ

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Meclis Üyesi Rümeysa Eker, AKP üyeliğinden ve Terme Belediye Meclis üyeliğinden istifa etti.