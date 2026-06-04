Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Son Dakika | CHP'li üç isim Özel'e telefon açtı sonra Kılıçdaroğlu'nun yanına gitme kararı aldı

Son Dakika | CHP'li üç isim Özel'e telefon açtı sonra Kılıçdaroğlu'nun yanına gitme kararı aldı

Son dakika... Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay CHP Lideri Özgür Özel ile telefonda görüştükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gitmek üzere yola çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | CHP'li üç isim Özel'e telefon açtı sonra Kılıçdaroğlu'nun yanına gitme kararı aldı

Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'tan oluşan heyet, Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'nde görüşecek. Heyet, Kılıçdaroğlu ile görüşmeden önce Özgür Özel ile telefonla görüştü

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro