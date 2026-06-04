Son Dakika | CHP'li üç isim Özel'e telefon açtı sonra Kılıçdaroğlu'nun yanına gitme kararı aldı
Son dakika... Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay CHP Lideri Özgür Özel ile telefonda görüştükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gitmek üzere yola çıktı.
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Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'tan oluşan heyet, Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'nde görüşecek. Heyet, Kılıçdaroğlu ile görüşmeden önce Özgür Özel ile telefonla görüştü
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi