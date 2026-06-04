Özgür Özel tek talebini açıkladı! CHP'li üç isimden ‘butlan’ trafiği

CHP 38. Olağan Kurultayı için "mutlak butlan" kararının ardından kurultay çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, temaslarına devam ediyor.

3 milletvekili dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) CHP Lideri Özgür Özel ile görüşmüştü. Heyet bugün ise hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel ile bir araya geldi.

CHP'li üç isim görüşme trafiğine ilk olarak Özgür Özel ile başladı. Saat 19:30’da CHP Genel Merkezi’nde yaklaşık 1 saat 15 dakika süren Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL'İN TEK TALEBİ KURULTAY

Heyet yeniden Özgür Özel ile toplandı. Görüşme Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşti. Bala Ateş'in haberine göre Özel, görüşmede tek talebinin yeniden kurultayın yapılması olduğunu bildirdi.