Son dakika | İmamoğlu Anadolu Adliyesi'ne götürülüyor! Davaya fiziken katılacaktı SEGBİS ihtimali belirdi

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Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yılmaz'a hakaret davasında bugün tutuklu bulunduğu Silivri'den, İstanbul Anadolu Adliyesine götürülmek üzere Silivri'den çıkarıldı. Mahkeme İmamoğlu'nun davaya fiziken katılmasını istemişti.

SEGBİS İHTİMALİ BELİRDİ

Adliyeye götürülmek üzere yola çıkarılan İmamoğlu için mahkemenin bu sabah bir SEGBİS yazısı yazdığı ortaya çıktı. Avukatlar mahkemenin kaleminde görüşmelerini sürdürüyor.

DAHA ÖNCE İKİ DEFA BERAAT ETMİŞTİ

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın haberine göre İmamoğlu, Kartal Adliyesi’ne getirilmek üzere Silivri Cezaevi’nden yola çıktı.

İmamoğlu hakkında, Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırlanmış, davadan iki kez beraat etmişti. İstinaf kararı usülden bozdu. Bugün görülecek davada İmamoğlu’nun savunma yapması bekleniyor

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDAN DAVET

Son dakika gelişmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orada olacağız! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada, demokrasimizi savunmak için buluşuyoruz. " ifadelerini kullandı.