Özgür Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama! Anadolu turuna başladı

CHP Lideri Özgür Özel, bu pazar günü 3 ildeki 6 beldede yapılacak seçimler ile beraber Anadolu turuna başladı. Bugün Gümüşhane'ye geçecek olan Özel, Trabzon'a indi. Özel'i burada büyük bir kalabalık karşıladı. Özel için bir horon ekibi ayarlandı.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta.

Biz önümüzde; bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerleştirmeye çalıştığı seçimsizlik ortamını, bu köhneleşmiş düzeni ve sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı oyun planlarını arkamızda bırakıp önümüze bakıyoruz, hep birlikte yürüyoruz.

Sizler bu yürüyüşü önce, baba ocağımızdan polis bizi zorla çıkardığında ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçilmişlerin elinden alıp atanmışlara verdiğinde, Gazi'nin kurduğu meclise yürürken biz yürüdük, on binler bizle yürüdü. Siz de bu yürüyüşümüze yürekten destek verdiniz.

Bayramlaşmada... Bayramlaşmada Ankara İl Başkanlığı'nın önünde bayramlaşacağız dedik, Güvenpark'ta görülmemiş bir kalabalıkla yüz binler toplandı, hep birlikte Anıtkabir'e, Atamıza, kurucumuza yürüdük.

Ancak Ankara dışında, Ankara dışında ilk adımlar; pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'ye, Tokat'a, Çorum'a ve ardından yarınki programımız için Nevşehir'e gideceğiz. Ancak ilk adımlar bu yürüyüş için Trabzon'a nasip oldu. Büyük bir memnuniyetle Trabzon'a geldim.

Yanımızda Trabzon İl Örgütümüz, Belediye Başkanlarımız, Milletvekilimiz, Karadeniz'in Belediye Başkanları, Milletvekilleri, örgütümüz var. Verdiğiniz destek ve bu tarihi sahip çıkış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Ve şunu ifade etmek isterim ki; siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf... tarihin doğru tarafıdır.

Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz. Ve tek güvencemiz sizlersiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hep birlikte... Hep birlikte... İktidara yürümeye var mısınız?

Hadi o zaman, vira bismillah! Başlıyoruz! Yürüyelim arkadaşlar!