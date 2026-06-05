CHP Lideri Özel ve Kılıçdaroğlu arasında temas... İlk avukatlar sonra kurmaylar görüşecek

Tartışmalı butlan sürecinde CHP’de kurultay gündemiyle yürütülen görüşme trafiğinde yeni bir aşamaya geçiliyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un yürüttüğü temasların ardından, CHP Lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekipleri arasında görüşme zemini oluştu.

CHP’li kaynaklar, bundan sonraki süreçte önce avukatların, ardından siyasi kurmayların bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.

ANKA'nın haberine göre; görüşmelerin ana gündeminin kurultay olacağı ifade edildi.

CHP'li kaynaklar, sürece ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeyi kullandı:

“Teknik konuları artık hukukçular konuşacak. Bu görüşmenin ardından siyasi kurmayların görüşmesini bekliyoruz”

Temasların ardından yol haritasının şekillenmeye başladığı belirtildi.

Görüşme trafiğinin bundan sonra hukukçular ve siyasi kurmaylar üzerinden devam etmesi bekleniyor.

CHP’li kaynaklar, üç milletvekilinin yürüttüğü girişimin bu temas kanalının açılmasında etkili olduğunu belirterek şu bilgiyi paylaştı:

“Teknik konuları artık hukukçular konuşacak. Bu görüşmenin ardından siyasi kurmayların görüşmesini bekliyoruz. Bu kanalın açılmasını üç milletvekilinin yürüttüğü görüşmeler sağladı. Bundan sonra çok ihtiyaç olmazsa vekillerin bu girişimi sona ermiş sayılabilir”

Tarafların tutumuna ilişkin yapılan değerlendirmede ise kurultay konusunda ortak bir eğilim bulunduğu aktarıldı. Kaynaklar, bu durumu şu sözlerle anlattı:

“Her iki taraf da kurultay istiyor; özellikle görüşme trafiğinde öne çıkan ortak tutum buydu”

DÜN NELER YAŞANDI?

CHP 38. Olağan Kurultayı için “mutlak butlan” kararının ardından kurultay çağrısı yapan Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, temaslarını dün de sürdürdü.

Üç milletvekili önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Lideri Özgür Özel ile görüştü. Heyet, bugün ise hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşme trafiği ilk olarak Özgür Özel ile başladı. Ardından heyet, saat 19.30’da CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Heyet, Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından yeniden Özgür Özel ile toplandı. Görüşme, Özel’in Meclis’teki makamında yapıldı.

Özel, görüşmede tek talebinin yeniden kurultay yapılması olduğunu bildirdi.