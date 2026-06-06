Sadettin Saran giderayak 2 transfer yaptı: Fenerbahçe resmen açıkladı
Fenerbahçe'de başkanlığı yarın devredecek olan Sadettin Saran, giderayak 2 transfer birden yaptı. Sarı lacivertli kulüp yeni transferlerini resmen açıkladı.
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul bugün başlayacak. İlk gün konuşmalar yapıldıktan sonra yarın oy verme işlemine geçilecek.
Oyların sayılmasının ardından sarı lacivertli kulübün yeni başkanı belli olacak ve Sadettin Saran'ın görevi resmen bitmiş olacak.
Olağanüstü genel kurulda 2 aday yarışacak. Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, tekrar başkan olmaya çalışacak.
Diğer aday ise Hakan Safi. Ali Koç döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hakan Safi, bu kez başkanlık için yarışacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ise giderayak 2 transfer yaptı. Transferler gece yarısı resmen açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, milli voleybolcu Bedirhan Bülbül'ü kadrosuna kattı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro planlamasında genç orta oyuncu Bedirhan Bülbül’ü kadrosuna kattı. Kariyerine 2017 yılında Tokat Belediyesi Plevnespor ile başlayan millî oyuncu, son olarak Ziraat Bankası forması giydi. Bedirhan Bülbül’e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."
Bir diğer transfer de kadın voleybol takımına yapıldı ve son olarak VakıfBank forması giyen Chiaka Ogbogu resmen açıklandı.
Açıklama şöyle: "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro planlamasında Chiaka Ogbogu’yu kadrosuna kattı. Kariyerine 2011 yılında Texas Advantage Volleyball formasıyla başlayan Ogbogu, sırasıyla Teksas Üniversitesi, Il Bisonte Firenze, Chemik Police, Imoco Volley Conegliano, Eczacıbaşı, LOVB Austin ve VakıfBank kulüplerinde forma giydi."
"Ogbogu aynı zamanda Amerika Kadın Millî Voleybol Takımı’nın da formasını terletmektedir. Chiaka Ogbogu’ya ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."