Son Dakika | Narin Güran'ın ailesinden Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin vurulması hakkında açıklama

Diyarbakır’da Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin silahla vurulmasının ardından Narin ailesi, açıklama yaptı.

Diyarbakır’da geçen yıl kaybolan 9 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin silahla vurulmasının ardından Güran ailesinden açıklama geldi.

Açıklamada olayın ardından sosyal medyada ve bazı yayın organlarında gerçeği yansıtmayan iddiaların dolaşıma sokulduğu savunuldu.

Platform açıklamasında, olayın Tavşantepe Köyü’nde değil, Nevzat Bahtiyar’ın ailesinin yaşadığı Çarıklı Köyü’nde meydana geldiği vurgulandı.

SALİM GÜRAN YERİNE VEKALET EDİYORLARMIŞ

Açıklamada, Narin'in amcası Salim Güran’ın cezaevinde bulunması nedeniyle muhtarlığa vekâlet eden Kayalar ailesinden bazı gençlerin bölgede bir berbere gittiği belirtildi. Bu sırada Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni ile gerginlik yaşandığı aktarıldı.

Narin ailesi, gerginliğin büyümesiyle aile bireylerinin de olaya dâhil olduğunu ve her iki taraftan yaralananlar bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle yetkili makamlar tarafından araştırılması gerektiği ifade edildi.

Platform, soruşturma tamamlanmadan bazı kişilerin peşinen mağdur ya da suçlu ilan edilmesinin doğru olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Yaşanan bu olayın tüm yönleriyle yetkili makamlar tarafından araştırılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak henüz soruşturma süreçleri tamamlanmadan tek taraflı anlatılar üzerinden kamuoyunun yönlendirilmesi ve bazı kişilerin peşinen mağdur ya da suçlu ilan edilmesi doğru değildir.”

Platform açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Narin Güran dosyası sürecinde olduğu gibi bugün de sağduyunun, hukukun ve doğrulanmış bilgilerin yanında durulması gerektiğini hatırlatıyoruz. Toplumsal kutuplaşmayı artıran, aileleri hedef gösteren, hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar hiçbir sorunun çözümüne katkı sunmayacaktır.”

Açıklamanın sonunda, kamuoyuna söylentiler yerine somut gerçekleri esas alma çağrısı yapıldı:

“Bizler Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu olarak; kişilere değil hakikate, öfkeye değil adalete, söylentilere değil somut gerçeklere dayanılması gerektiğini savunuyoruz.

Kamuoyunu doğrulanmamış bilgiler yerine resmi açıklamaları ve somut verileri esas almaya davet ediyoruz.”

NELER OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Narin Güran cinayeti davasında hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar’ın ailesi ile akrabaları olan Kaya ailesi arasında kavga çıktı.

Çarıklı Mahallesi’nde yaşanan olayda iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, aralarında Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Gerginlik, Bahtiyar ailesine ait kahvehanenin yakınlarında başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada ilk olarak taş ve sopalar kullanıldı. Kaya ailesinden 4 kişi aldıkları darbelerle yaralandı.

Kavganın büyümesi üzerine tarafların yakınları da olaya dâhil oldu. Bu sırada silahlar kullanıldı. Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası yeni bir gerginlik yaşanmaması için Çarıklı Mahallesi’nde güvenlik önlemleri artırıldı.

NARİN CİNAYETİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

Türkiye’nin gündemine oturan cinayetle ilgili davada karar 28 Aralık’ta açıklandı. Mahkeme, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran’a “çocuğa karşı iştirak halinde kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Narin’in cansız bedenini dere yatağına taşıdığı belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi daha sonra Bahtiyar’ın eyleminin yalnızca delilleri gizleme kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verdi. Daire, eylemin “nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme” suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'nin altına gömdüğünü itiraf etmişti.