Sosyal medyayı ayağı kaldırdı: Rahmi Koç'un 'fıkrasına' tepkilerin ardı arkası kesilmedi!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı ve Kürt kadınları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen fıkra sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde eski Başbakan Binali Yıldırım’ın da bulunduğu protokol üyelerinin gülmesi tepkileri artırırken, DEM Parti ve AKP'den konuya ilişkin açıklamalar geldi.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında yaptığı konuşma sırasında anlattığı bir fıkra sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Koç’un, hastaneyi konuklara gezdirdiği sırada aralarında eski Başbakan Binali Yıldırım’ın da bulunduğu protokol üyelerine “Kürt kadın hasta” üzerine bir fıkra anlattığı görüldü. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda tepki aldı.

Tepkilerin ardından DEM Partili Pervin Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hiç mi utanma yok sizde. Tek kelimeyle rezillik” ifadelerini kullandı.

"NEFRET SÖYLEMLERİ MİZAH KILIFIYLA MAZUR GÖSTERİLEMEZ"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, kadınlara yönelik aşağılayıcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur” ifadelerini kullandı.

“Kürt kadın” ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesinin yanlış ve çirkin olduğunu vurgulayan Çelik, “Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde reddediyoruz. Nefret söylemleri mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir” dedi.

"IRKÇILIK VE CİNSİYETÇİLİK MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

DEM Parti Kadın Meclisi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kürt kadınların dilini, kimliğini ve bedenini hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamada, “İzmir’de bir hastane açılışında, mizah kisvesi altında Kürt kadınların dilini, kimliğini ve bedenini hedef alan cinsiyetçi söylemler, erkek egemen iktidarın ayrımcı politikalarının bir sonucudur. İktidar ve sermayenin Kürt düşmanlığının, kadın düşmanlığı üzerinden nasıl beslendiğinin bir göstergesidir. Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin mizah adı altında meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Haddinizi bilin” denildi.

SAVCI SAYAN’DAN ÖZÜR ÇAĞRISI

AKP'li Savcı Sayan da görüntülere tepki gösterdi. Sayan, sağlık ve hekimlik konularının konuşulması gereken bir açılışta kadınları aşağılayan ifadelerin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Rahmi Koç ve Binali Yıldırım’ın Kürtlerden özür dilemesi gerektiğini savundu.