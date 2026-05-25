Kerim Rahmi Koç 'patron okuluna' gidecek: Ali Koç'un ödeyeceği para dudak uçuklattı

Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç, üniversite tercihini yaptı. Tercihini, ABD’nin en prestijli girişimcilik okullarından biri olan Babson College’dan yana kullandı.

Amerika’da “patron yetiştiren okul” olarak bilinen okulda, öğrenciler sadece ders görmüyor; aynı zamanda şirket kuruyor, yatırımcılarla tanışıyor, gerçek iş dünyasının içine giriyor.

Babson College için Koç ailesinin ödeyeceği yıllık fiyat da ortaya çıktı. Okulun resmi sitesine göre 86 bin 966 dolar, yani güncel kurla yaklaşık 4 milyon TL ödenecek.

MEZUNLARI ARASINDA DÜNYACA ÜNLÜ PATRONLAR VAR

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Toyota’nın patronu Akio Toyoda, Home Depot’un kurucusu Arthur Blank, PepsiCo’nun CEO’su Roger Enrico ve Ring’in kurucusu Jamie Siminoff gibi isimler de bu okuldan mezun oldu.

Okulun Türk mezunları arasında ise, ralli pilotu Burcu Çetinkaya, tenisçi Yağmur Akgül gibi isimler bulunuyor.