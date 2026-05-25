Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kerim Rahmi Koç 'patron okuluna' gidecek: Ali Koç'un ödeyeceği para dudak uçuklattı

Kerim Rahmi Koç 'patron okuluna' gidecek: Ali Koç'un ödeyeceği para dudak uçuklattı

Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç'un, üniversite eğitimi için ABD'ye gideceği öğrenildi. “Patron yetiştiren okul” olarak bilinen Babson College için ödenecek yıllık ücret de ortaya çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kerim Rahmi Koç 'patron okuluna' gidecek: Ali Koç'un ödeyeceği para dudak uçuklattı
Son Güncelleme:

Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç, üniversite tercihini yaptı. Tercihini, ABD’nin en prestijli girişimcilik okullarından biri olan Babson College’dan yana kullandı.

Amerika’da “patron yetiştiren okul” olarak bilinen okulda, öğrenciler sadece ders görmüyor; aynı zamanda şirket kuruyor, yatırımcılarla tanışıyor, gerçek iş dünyasının içine giriyor.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Babson College için Koç ailesinin ödeyeceği yıllık fiyat da ortaya çıktı. Okulun resmi sitesine göre 86 bin 966 dolar, yani güncel kurla yaklaşık 4 milyon TL ödenecek.

Kerim Rahmi Koç 'patron okuluna' gidecek: Ali Koç'un ödeyeceği para dudak uçuklattı - Resim : 2

Rahmi Koç tak diye saydı: 1.8 milyar lirayı peşin verdiRahmi Koç tak diye saydı: 1.8 milyar lirayı peşin verdi

MEZUNLARI ARASINDA DÜNYACA ÜNLÜ PATRONLAR VAR

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Toyota’nın patronu Akio Toyoda, Home Depot’un kurucusu Arthur Blank, PepsiCo’nun CEO’su Roger Enrico ve Ring’in kurucusu Jamie Siminoff gibi isimler de bu okuldan mezun oldu.

Okulun Türk mezunları arasında ise, ralli pilotu Burcu Çetinkaya, tenisçi Yağmur Akgül gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ali Koç Amerika
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro