Rahmi Koç tak diye saydı: 1.8 milyar lirayı peşin verdi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Beşiktaş Kulübü'ne Tüpraş'ın sponsorluk parasını peşin verdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Kulübü'nün yaşayan en eski üyesi olan Rahmi Koç'un yıllardır verdiği desteğe bir yenisi daha eklendi.

Yorumcu Kaya Çilingiroğlu, katıldığı programda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile olan telefon görüşmesini anlattı.

Çilingiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"RAHMİ BEY PEŞİN VERDİ"

Çilingiroğlu katıldığı televizyon programında şunları söyledi:



“Başkan Serdal Adalı beni aradı. 'İçeride Hüseyin Yücel'in 10 milyon euro parası kaldı, alamıyor sözü doğru değil' dedi. 'Aldı mı yani parasını?' dedim; '10 değil, 17 milyon euro alacağı var' dedi. 'Demek ki benim dediğim yanlış değilmiş' dedim. Biraz daha anlattı 'Onun da bize borcu var başka yerlerden' gibi bir şeyler söyledi. Onun hesabı zaten Mali Genel Kurul'da konuşulur. Beni de ilgilendiren bir konu değil.

Bir diğer konu da Başkan bana Bankalar Birliği'ne olan borcun kapatıldığını söyledi. Ayrıca Tüpraş'tan gelen paranın kırdırılmadığını, paranın peşin olarak temin edilmesi konusunda da Rahmi Koç'un destek verdiğini anlattı.

Bana, ‘Rahmi Bey parayı peşin verdi, onunla bankaları kapattım. Borcum yok. Transfere ayırdığım 200 milyon euro nakit param da hazır' dedi.

Başkanın bana söyledikleri bu. Açıkçası bunu duyunca sevindim.”

Beşiktaş, Tüpraş'la sponsorluk için 1.8 milyar liraya anlaşmıştı.