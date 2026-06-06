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Halk TV Türkiye Kuraklıktan kırılan göl doldu, 15 kat büyüdü!

Kuraklıktan kırılan göl doldu, 15 kat büyüdü!

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, kar erimesi ve bahar yağışlarının ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

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Kuraklıktan kırılan göl doldu, 15 kat büyüdü! - Fotoğraf: 1
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Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve birçok kuş ile balık türüne ev sahipliği yapan Lota Gölü, bahar yağışları ve kar erimesinin ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Kuraklıktan kırılan göl doldu, 15 kat büyüdü! - Fotoğraf: 2
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Evaporit karst alanı içinde yer alan gölün yüzey alanı normalde yaklaşık 48 dönüm. Ancak yoğun yağışlarla oluşan su birikintileri gölle birleşince bu alan 700 dönüme çıktı.

Kuraklıktan kırılan göl doldu, 15 kat büyüdü! - Fotoğraf: 3
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Hafik Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş, gölün yüzey alanının yaklaşık 15 kat büyüdüğünü söyledi.

Kuraklıktan kırılan göl doldu, 15 kat büyüdü! - Fotoğraf: 4
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Karakaş, 48 dönümlük göl alanı dışında kalan yaklaşık 700 dönümlük arazinin ve bazı ekili alanların su altında kaldığını belirtti.

Kuraklıktan kırılan göl doldu, 15 kat büyüdü! - Fotoğraf: 5
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Uzun süredir kuraklığın etkisinde olan ilçede yağışlar tarım arazilerine zarar verse de çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. (AA)

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