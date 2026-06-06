Kuraklıktan kırılan göl doldu, 15 kat büyüdü!
Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, kar erimesi ve bahar yağışlarının ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.
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Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve birçok kuş ile balık türüne ev sahipliği yapan Lota Gölü, bahar yağışları ve kar erimesinin ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.
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Evaporit karst alanı içinde yer alan gölün yüzey alanı normalde yaklaşık 48 dönüm. Ancak yoğun yağışlarla oluşan su birikintileri gölle birleşince bu alan 700 dönüme çıktı.
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Hafik Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş, gölün yüzey alanının yaklaşık 15 kat büyüdüğünü söyledi.
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Karakaş, 48 dönümlük göl alanı dışında kalan yaklaşık 700 dönümlük arazinin ve bazı ekili alanların su altında kaldığını belirtti.
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Uzun süredir kuraklığın etkisinde olan ilçede yağışlar tarım arazilerine zarar verse de çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. (AA)