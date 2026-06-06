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Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe kongresinde yine kavga çıktı: Aziz Yıldırım güçlükle ayrıldı

Son Dakika | Fenerbahçe kongresinde yine kavga çıktı: Aziz Yıldırım güçlükle ayrıldı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul devam ederken başkan adaylarının bulunduğu localar arasında kavga çıktı. Aziz Yıldırım, kalabalığın arasından güçlükle sıyrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe kongresinde yine kavga çıktı: Aziz Yıldırım güçlükle ayrıldı
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Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul devam ediyor. Chobani Stadyumu'nda düzenlenen kongrede gerginlik sürüyor.

LOCADA TARTIŞMA ÇIKTI

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin seçimi takip ettiği localar arasında tartışma çıktı.

AZİZ YILDIRIM GÜCLÜKLE AYRILDI

Taraflar arasında tansiyon kısa sürede yükselirken Aziz Yıldırım kalabalığın arasından güçlükle ayrılabildi.

Son Dakika | Fenerbahçe kongresinde yine kavga çıktı: Aziz Yıldırım güçlükle ayrıldı - Resim : 1

15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Locada çıkan tartışma nedeniyle genel kurula 15 dakika ara verildi.

Son Dakika | Fenerbahçe kongresi olaylı başladı: Büyük kavga çıktıSon Dakika | Fenerbahçe kongresi olaylı başladı: Büyük kavga çıktı

ÜYELER BİRBİRLERİNE SU ŞİŞELERİ YAĞDIRDI

Kongrenin ilk saatlerinde de başkan adaylarının destekçileri arasında tansiyon yükselmişti. Fenerium alt bloklarında yer almak isteyen her iki tarafın destekçileri arasında anlaşma sağlanamayınca ortalık bir anda gerildi. Taraflar arasında su şişeleri fırlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Hakan Safi Fenerbahçe
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