Son Dakika | Fenerbahçe kongresi olaylı başladı: Büyük kavga çıktı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul günü geldi. Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurul gergin başladı.

TARAFLAR ARASINDA TRİBÜN GERGİNLİĞİ

Hem Aziz Yıldırım'ı ve hem de Hakan Safi'yi destekleyen üyeler, Fenerium alt A - B - C - D bloklarında yer almak istedi. Konu üzerine anlaşma sağlanamayınca tartışma büyüdü.

BİRBİRLERİNE YABANCI MADDE ATTILAR

İki tarafından da desteklediği başkan adayları için tezahüratta bulunması üzerine gerginlik arttı. Üyeler birbirine yabancı madde fırlatmaya başladı. Olaylar emniyet güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL PROGRAMI

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025 - 28.02.2026 mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

5- 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025 - 28.02.2026 mali döneme ilişkin Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,

7- 01.06.2025-21.09.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması ile 22.09.2025-28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

8- 01.06.2025-21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025-28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

9- Adaylar (Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri) hakkında görüş ve temenniler,

10- Başkan adaylarının konuşması,

11- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,

12- Kulüp üyeliğinden çıkarılan 56486 sicil numaralı Samet Demir’in, 18560 sicil numaralı Erdem Atay’ın, 7485 sicil numaralı Kamil Mehmet Bilge’nin ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususu ile Tarkan İsmet Göncü’nün üyelik talebinin reddine dair kararın Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

13- Birinci günün kapanışı

2. Gün (30 Mayıs 2026 Cumartesi veya 7 Haziran 2026 Pazar)

1- Seçimler, Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,

2- Seçim Sonuçlarının Açıklanması,

3- İkinci Günün ve Genel Kurul’un kapanış