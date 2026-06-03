Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapabilecek mi? Özel: Orası seçilmişlerin kürsüsü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü CHP grup toplantısı yapacağı açıklanınca gözler, daha önce bu ihtimale karşı tavrını ortaya koyan CHP Lideri Özgür Özel’e çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında Parti Sözcüsü olarak yer alan Müslim Sarı’nın açıklaması, Meclis grubunun kimin yönetiminde toplanacağı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Özel ise daha önce yaptığı değerlendirmede, Meclis’te muhatabın genel başkan değil grup yönetimi olduğunu vurgulamış ve “Meclis kürsüsü seçilmişlerin kürsüsüdür” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun olası grup toplantısına karşı tutumunu açıkça ortaya koymuştu.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında Parti Sözcüsü olarak yer alan Müslim Sarı, tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Sarı, Kılıçdaroğlu’nun haftaya salı günü grup toplantısı yapacağını söyledi. Aynı gün CHP Lideri Özgür Özel’in ise Manisa’da, Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü anmasında olması bekleniyor.

"KUSURA BAKMASINLAR..."

Özgür Özel, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Özel, Meclis’te muhatabın grup yönetimi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Başkanı söylediği yazıyı yazdı. O yazıya da bir cevap yazıldı. Biz de bugün grup toplantımızı yaptık. Meclisi muhatabı grup yönetimidir. Grup yönetiminin aldığı kararlardır. Genel başkan milletvekili değilse grup başkanı olamaması da bu yüzdendir. Çünkü milletvekilini muhatap alır meclis. Meclis milletvekillerinin toplandığı yerdir. Meclis milletvekili dışında birini ya da milletvekillerini temsil edecek kişi dışında birini muhatap almaz alamaz. İç hukuk öyle. Meclis'te ilk kez grup başkanıyla genel başkanın farklı düşündüğü olmuyor. Karayalçın'ın, Aydın Güven Gürkan döneminde de benzer örnek var. Grup başkanı, grup yönetimi, grup başkan vekili her an grup toplantısı yapabilir. Yani açık açık yazıyor. Meclis sürerken bile ara talep eder gidersin. Kapalı grup kararı alacaksın mesela oylamada. Gidersin. O yüzden Meclis 95 oyla grup başkanı seçmiş beni. Dün de 111 milletvekiliyle birlikte bir tutum sergiledik. Meclis'te yani 30 kere seçim yapsak zaten bu sonuç çıkar. Ama oradan ben genel başkanım grup yaptırmam falan o doğru değil. Yani zaten seçilmiş bir genel başkan olsa uyumlu çalışılır. Ama şimdi atanmış bir genel başkan ve kabul etmemesi gereken bir görevi kabul etmiş bir genel başkanın kongreden partiyi kaçıran bir genel başkan grupta yaptırmazsa parti düşüşe geçer. O yüzden partiyi yukarıda tutmak için kusura bakmasınlar ama biz muhalefet yapmaya siyaset yapmaya devam edeceğiz yani."

Özel, haftaya grup toplantısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümünü hatırlatarak yanıt verdi:

"Aslında olmaması lazım. Çünkü Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüdür. Benim Manisa'da olmam lazım. Ama bu bir grup meselesi, inatlaşmaya falan dönerse diye, bizim yine bir pozisyon göstermemiz gerekirse diye bakıyoruz ama normalde 9 Haziran oluyor. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü Manisa'da olmayı düşünüyorum. 16 Haziran'da grup yapmayı düşünüyorum."

"SEÇİLMİŞLERİN KÜRSÜSÜ"

Gazetepencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre; “Gelip kendisi konuşmak için kürsüye yürürse?” sorusuna da yanıt veren Özel, Meclis kürsüsünün seçilmişlere ait olduğunu vurguladı:

"Yıldız Hanım, öyle bir atmosfer var mı? Bugün grubu gördünüz. Yani bir şey söylemeyeyim de yani öyle bir atmosfer, öyle bir imkan, öyle bir moral, öyle bir şey yok yani maalesef. Yani bir de Meclis kürsüsü seçilmişlerin kürsüsüdür yani. Yani meclis kürsüsüne seçilip gelirsen yakışırsın yani."