Doğanın kliması İstanbul'da çalışacak: AKOM gün gün açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), güncel haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklık 27-30 derece aralığında seyredecek.

Poyrazın etkili olacağı mega kent, güneşli gökyüzü ve serinleten rüzgarın keyfini sürecek.

DOĞANIN KLİMASI İSTANBUL'DA ÇALIŞACAK

AKOM'un yayımladığı rapora göre İstanbul'da 6 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde 20 derece olan hava sıcaklığı, gün içinde 30 dereceye kadar yükselirken akşam saatlerinde sıcaklığın 25 dereceye, gece saatlerinde ise 21 dereceye düşmesi bekleniyor.

Gün içerisinde rüzgarın poyrazdan saatte 10 ila 30 kilometre hızla orta kuvvette esmesi bekleniyor. Megakentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Yetkililer, serinliğiyle doğanın kliması olarak bilinen poyrazın hafta boyunca saatte 15 ila 40 kilometre hızla zaman zaman kuvvetli şekilde eseceğini bildirdi.

AKOM GÜN GÜN AÇIKLADI

AKOM'un raporunda önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da genel olarak güneşli havanın etkili olacağı belirtildi.

Gün gün hava durumu şu şekilde:

7 Haziran Pazar günü havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken sıcaklık en düşük 19, en yüksek 30 derece olacak.

havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken sıcaklık en düşük 19, en yüksek 30 derece olacak. 8 Haziran Pazartesi günü havanın açık ve güneşli geçeceği tahmin edilirken sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 28 derece olması bekleniyor.

havanın açık ve güneşli geçeceği tahmin edilirken sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 28 derece olması bekleniyor. 9 Haziran Salı günü parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 27 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.