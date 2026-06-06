Meteoroloji yükselen sıcaklığa karşı serinletecek açıklamayı yaptı

Meteoroloji, günlerdir süren mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havaya mola yaptıracak müjdeyi günlük hava durumu raporunda verdi. Yurdun güney ve doğu kesimleri haricinde 5 dereceye kadar mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerleri görülmesi beklenirken, rüzgarın kuzey ve güneyden esintilerle serinleteceğini duyurdu. Öğle ve öğleden sonraki dilimlerde beklenen yağışları da açıkladı.

METEOROLOJİ YÜKSELEN SICAKLIĞA KARŞI SERİNLETECEK AÇIKLAMAYI YAPTI

Hava sıcaklıklarının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, diğer yerlerde ise normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde artış göstereceği tahmin ediliyor.

Ancak yükselen bu sıcaklıklara karşı, gün ortasında pek çok bölgede serinletici yaz yağmurları ve rüzgar etkili olacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik meteoroloji haritalarındaki değişimlere göre, yağış alanları gün ortasından itibaren geniş bir alana yayılacak:

Öğle Saatleri (12:00 - 18:00): Yurdun iç ve batı bölümlerinde geniş bir yeşil yağış bandı öne çıkıyor. Bu saatlerde Marmara'nın güneybatısı (Bilecik), İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur), Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamı (Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı (Erzurum, Kars, Malatya) ile Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Akşam Saatleri (18:00 - 24:00): Yağış dalgası iç kesimlerde ve doğuda etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi öğle sonrasındaki bu periyotta ayrıca Mardin'in kuzey ve batı çevrelerinde de yerel sağanak geçişleri görülecek.

Gece Saatleri (00:00 - 06:00 Pazar): Gece yarısından itibaren yağışlı hava dalgası etkisini kaybederek yurdu terk edecek ve yerini az bulutlu, sakin bir havaya bırakacak.

Denizlerde ise herhangi bir fırtına beklentisi bulunmuyor; rüzgarlar genellikle 2 ila 5, Akdeniz ve Ege açıklarında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Van Gölü'nde ise öğle saatlerinde sağanak yağışla birlikte akşam saatlerinde rüzgarın 6 kuvvetine ulaşması bekleniyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BARTIN °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.