Ankara'ya yaklaşan tehlikeyi açıkladı: Kuvvetli sağanak saatini verdi

Ankara Valiliği, yuavatandaşları yaklaşan olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son hava durumu verilerini paylaşan valilik, kent genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı söyledi.

ANKARA'YA YAKLAŞAN TEHLİKEYİ AÇIKLADI: KUVVETLİ SAĞANAK SAATİNİ VERDİ

Valiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, beklenen kuvvetli yağışların beraberinde getirebileceği ani tehlikelere dikkat çekildi.

Akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tüm vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, özellikle trafikte ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar da dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm risklere karşı başkentlileri dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Valilik açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."