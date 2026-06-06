Karayalçın 'CHP'ye tuzak kuruldu' diyerek çağrı yaptı

Eski CHP Lideri ve CHP'de çeşitli kademelerde görev alan Murat Karayalçın, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik büyük bir tuzak kurulduğunu dile getirerek, partinin karşı karşıya kaldığı hukuki süreçlere karşı ivedilikle kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu.

"YARGI VE DEVLET YÖNETİCİLERİ UZAK DURUYOR"

Karayalçın açıklamasında, 21 Mayıs'ta Bölge Adliye Mahkemesi tarafından alınan "mutlak butlan" kararını kurulan tuzağın son adımı olarak nitelendirdi. Bu süreçte CHP Lideri Özgür Özel ve parti yöneticilerinin haklarının gasp edildiğini savunan Karayalçın, hak arama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Yüksek yargı organlarının karar vermekten kaçındığını ifade eden Karayalçın, devletin zirvesine de eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın konuyu "CHP'lilerin kendi sorunu" olarak görerek sürece ilgi göstermediklerini vurgulayan Karayalçın, "İş başa düştü. Bunu biz çözeceğiz ve bu işin çözüm yolu kurultaydır" ifadelerini kullandı. Kararların yargı tarafından değil, parti üyeleri ve delegeler tarafından verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ARINMA" ÇIKIŞINA YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "önce hesap sorulmalı, arınma olmalı, sonra kurultay yapılmalı" şeklindeki yaklaşımını da değerlendiren Karayalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Arınacak bir şey varsa ortaya konulmalı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kirlilik içinde olduğu kanısında değilim ama eğer parti içinde bu tür kişiler varsa, Sayın Kılıçdaroğlu bu konudaki bilgilerini, belgelerini yargıya vermeli. Bir yandan o süreç işlemeli, bir yandan kurultay yapılmalı, ikisi birlikte olmalı. Yani 'önce hesap soracağım, önce arınacağım, sonra kurultay yaparız' denilemez."

"25 TEMMUZ'A KADAR KURULTAY YAPILMAZSA SEÇİME GİREMEME RİSKİ VAR"

Kurultayın önünde hukuki bir engel bulunmadığını savunan Karayalçın, Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklamalarına atıfta bulundu. Daha önce alınan tedbir kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştirdiğini hatırlatan Karayalçın, mevcut durumda da benzer şekilde kurultayın toplanabileceğini belirtti.

Karayalçın, Zeynel Emre'nin uyarılarına dikkat çekerek, 25 Temmuz'a kadar kurultayın yapılmaması durumunda CHP'nin seçimlere girememe olasılığı bulunduğunu, bu nedenle sürecin ivedilikle tamamlanması gerektiğini vurguladı.

KARAYALÇIN'DAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Açıklamasını parti içi birlik mesajıyla tamamlayan eski SHP Genel Başkanı, genel merkezde olanlar veya olmayanlar şeklinde bir ayrım yapmadığını belirterek, "Biz CHP'liyiz, biz kardeşiz. Bize böyle bir tuzak kuruldu. Bu tuzaktan biz dayanışma içinde, birbirimize tutunarak çıkabiliriz" dedi.