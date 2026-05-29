Murat Karayalçın telefonlarını açmayan Kılıçdaroğlu'na açık çağrı! "Sokağın sesi dinlenmeli"

Eski CHP Lideri Murat Karayalçın, CHP’ye yönelik sürecin 31 Mart seçimlerinden sonra tasarlandığını söyledi. Karayalçın, Kılıçdaroğlu’nun tavrı için “Üzüyor” dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP’de “mutlak butlan” kararıyla başlayan süreci ve parti genel merkezine polis müdahalesini değerlendirdi. Karayalçın, yaşananları “kumpas” olarak nitelendirdi ve CHP’nin en kısa sürede kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.

Karayalçın, eski genel başkanlar olarak önceliğinin partinin birliğini korumak olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Benim için önemli olan, her şeyden önce partinin birliğini, bütünlüğünü korumak ve partinin bu badirelerden en az yarayla çıkmasını sağlamak, buna katkıda bulunmaktır.”

"BU TEPE NOKTASI"

Karayalçın, CHP’ye yönelik sürecin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından planlandığını savundu. CHP’li belediyelerin 2019-2024 döneminde önemli bir başarı gösterdiğini söyleyen Karayalçın, 2024 sonrasında belediyelere yönelik baskının arttığını belirtti.

Karayalçın, parti genel merkezinde yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Partimiz ilk kez polis tarafından basıldı, ilk kez gaz bombası kullanıldı, plastik mermi sıkıldı. Bu yaşadıklarımız baskının tepe noktası maalesef.”

Karayalçın, sürecin CHP’nin iktidara yaklaşması nedeniyle başlatıldığını ifade etti:

“İlk kez iktidara bu kadar yaklaştık. AKP yönetimi de bizim iktidara çok yaklaştığımızı gördü. Bunu onun için uyguluyorlar.”

"SOKAĞIN SESİ DİNLENMELİ"

CHP tabanına, örgütüne ve yöneticilerine de çağrı yapan Karayalçın, pazar günü genel merkez ile TBMM arasında yapılan yürüyüşe dikkat çekti.

Karayalçın, “Parti yöneticilerimiz, partililerimiz partinin bütünlüğünü sağlayacak açıklamalara kulak vermelidir. O eylemlerin içinde olmalı, sokağın sesini dinlemelidirler” dedi.

Karayalçın, yürüyüşe katılanların parti yönetimine açık bir mesaj verdiğini belirterek, “Parti yöneticilerimizin ve partililerimizin sokağı dinlemesi lazım, bu mesajı alması lazım” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TELEFONLARI AÇMADI

Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini ancak kendisine ulaşamadığını söyledi. Pazar sabahı televizyonu açtığında parti genel merkezi önündeki görüntüleri izlediğini anlatan Karayalçın, “Tanımadığım bir takım insanlar partinin önünde sağa sola saldırıyorlar, partinin demirlerini, bahçe kapısını sarsıyorlar” dedi.

Karayalçın, bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nu aradığını belirterek, “Kendisini aradım hep aradığım numaradan ama maalesef ulaşamadım” ifadelerini kullandı.

"EN KISA ZAMANDA KURULTAYA GİDİLMELİ"

Karayalçın, Kılıçdaroğlu’na ulaşabilseydi CHP’nin en kısa sürede kurultaya gitmesi gerektiğini söyleyeceğini belirtti.

Karayalçın, “Çünkü bu mutlak butlan kararı kabul edilebilir bir karar değil. Ben bunun anayasaya aykırı olduğu kanısındayım” dedi.

Kararın seçim hukukunu devre dışı bıraktığını savunan Karayalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Biz birkaç hakimin kararıyla allak bullak olacak bir parti değiliz. Hem siyasi partiler yasasına göre hem kendi tüzüğümüze göre bizde yönetim değişikliklerinin nasıl olacağı bellidir.”

"BU CHP'YE YAPILAN DARBE GİRİŞİMİDİR"

Karayalçın, kurultay sürecinin uzamasının AKP’nin işine yarayacağını söyledi. AKP’nin CHP’nin kendi içinde tartışmasını istediğini savunan Karayalçın, “AKP seçim yapar biz bunlarla uğraşırken. O nedenle ‘en uygun zaman’ tanımı, ifadesi çok yanlış. En uygun zaman bana göre en kısa zamandır” dedi.

Karayalçın, baskın seçim ihtimali gördüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Evet, çünkü bu tasarlanmış bir şey… Bunlar onun için yapılıyor. 19 Mart 2025’ten bu yana bize yapılanların altında yatan bizi sarsmak… CHP’yi tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bizi zora sokacak her türlü uygulamayı yapıyorlar. Bu CHP’ye yapılan bir darbe girişimidir.”

Karayalçın, Kılıçdaroğlu’nun süreçteki tavrına ilişkin soruya kısa yanıt verdi.

Karayalçın, “Üzüyor, öyle söyleyeyim” dedi.

Genel merkeze polis müdahalesine de tepki gösteren Karayalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Şu yapılanların zaten demokrasinin gerekleriyle bağdaşan hiçbir yönü yok. Nasıl CHP’nin kurultayı birkaç hakimin kararıyla değişiyor? Böyle bir adalet olur mu? Böyle bir haksızlık olur mu? Günah değil mi? Ayrıca sen hadi bunu yapacaksın. İki gün bekle kardeşim. Ne oluyor bu plastik mermiler, göz yaşı bombaları, demirlerin kesilmesi. AFAD ekipleri geldi, polis ekipleri geldi. Ne oluyor? Türkiye’nin ana muhalefet partisine yazık değil mi?”

Karayalçın, CHP’nin bu süreci aşabilecek olgunlukta kadrolara sahip olduğunu söyledi. Milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının tavrına dikkat çeken Karayalçın, parti içinde güçlü bir birlik zemini oluştuğunu belirtti.

Karayalçın, “Sonuçta CHP olarak bunu aşabiliriz” dedi.

Özgür Özel’in kitlelerle güçlü bir iletişim kurduğunu söyleyen Karayalçın, 19 Mart Saraçhane mitingini ve sonraki mitingleri örnek gösterdi.

"AĞLAYARAK İZLEDİM"

Karayalçın, pazar günü genel merkez önünde başlayan yürüyüş için de “Pazar günkü de çok özel şartlarda ortaya çıkmış olağanüstü bir siyasi görüntüydü, onu da söyleyeyim” dedi.

Karayalçın, CHP genel merkezine polisin girdiği anları izlerken ne hissettiğini ise şu sözlerle anlattı:

“Ağladım, ağlayarak izledim…”