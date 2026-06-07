İşte Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun 'umut' puanları! Butlan için yapılan son araştırma

Işık Üniversitesi Emotics Lab tarafından hazırlanan Haziran araştırması, mutlak butlan süreciyle başlayan gelişmelerin seçmen psikolojisi ve siyasal davranış üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmada, CHP seçmeninin Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na yönelik duygu düzeyleri dikkat çekti.

HALKIN UMUDU KILIÇDAROĞLU DEĞİL

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri iki ismin seçmenlerde yarattığı duygu düzeyleri oldu.

CHP seçmeninde Özgür Özel'in umut puanı 10 üzerinden 7,9 olarak ölçülürken, Kılıçdaroğlu için bu oran 1,6'da kaldı. Aynı seçmen grubunda Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın umut puanı ise 1,3 seviyesinde ölçüldü.

CHP SEÇMENİ ERDOĞAN KADAR KILIÇDAROĞLU'NA ÖFKE DUYUYOR

Öfke duygusunda ise tablo tersine döndü. CHP seçmeninde Kılıçdaroğlu'na yönelik öfke puanı 7,5 olurken Erdoğan'a yönelik öfke 7,6 olarak ölçüldü. Araştırmada, CHP seçmeni ile Kılıçdaroğlu arasında güçlü bir duygusal kopuş olduğu değerlendirmesi yer aldı.

YENİ PARTİ SENARYOSUNDA YÜZDE 49'LUK DESTEK

Araştırmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri de Özgür Özel'in yeni bir parti kurması ihtimali oldu.

Katılımcıların yüzde 33'ü böyle bir partiye oy verebileceğini belirtirken, yüzde 16'lık ortadayım diyen kesimin de dahil edilmesiyle toplam potansiyel destek oranı yüzde 49'a ulaştı.

CHP seçmenlerinin yüzde 69'u yeni partiye oy verebileceğini söylerken, yüzde 52'si gönüllü destek vermeye, yüzde 42'si ise maddi katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

DEM Parti ve İyi Parti seçmenlerinde de sınırlı ancak anlamlı destek sinyalleri görüldü. AKP ve MHP tabanlarında ise destek düşük kaldı.

İKİ SEÇİM SENARYOSU TEST EDİLDİ

Araştırmada iki farklı seçim senaryosu incelendi. İlk senaryoda yeni partinin yalnızca Özgür Özel liderliğinde kurulması durumunda oy oranı yüzde 33 olarak ölçüldü. Mansur Yavaş'ın da liderlikte öne çıktığı ikinci senaryoda ise bu oran yüzde 37'ye yükseldi.

Her iki durumda da AKP'nin oy oranı yaklaşık yüzde 31-34 bandında kaldı.

KILIÇDAROĞLU VARSA CHP YÜZDE 5-6...

Araştırmaya göre Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oy oranı ise yüzde 5-6 seviyesine gerileyerek baraj sınırına yaklaşıyor.

Araştırma notunda, Mansur Yavaş etkisinin istatistiki hata payı içinde değerlendirilebileceği, ancak CHP seçmeninin ağırlıklı yöneliminin yeni oluşuma kaydığı vurgulandı.

MUHALEFET TABANI ÖFKELİ

Araştırmaya göre muhalefet tabanında baskın duygu öfke olarak öne çıktı. CHP seçmenlerinin yüzde 38'i, İyi Parti seçmenlerinin yüzde 27'si ve DEM Parti seçmenlerinin yüzde 28'i sürece ilişkin en baskın duygularının öfke olduğunu belirtti.

Genel toplamda da yüzde 20 ile öfke ilk sırada yer aldı. Yüzde 18 ile 'hiçbir duygu hissetmiyorum' yanıtı ikinci sırada geldi.

"İKTİDARIN YARGI MÜDAHALESİ"

Katılımcılara, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna mahkeme kararıyla getirilmesi ve Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılması sürecini nasıl yorumladıkları da soruldu.

CHP seçmenlerinin yüzde 69'u, İyi Parti seçmenlerinin yüzde 56'sı ve DEM Parti seçmenlerinin yüzde 57'si yaşananları 'iktidarın yargı müdahalesi' olarak değerlendirdi.

AKP seçmenlerinin yüzde 18'i süreci doğrudan yargı müdahalesi olarak tanımlarken, yüzde 39'u 'tarafsız yargı' görüşünü savundu. Yüzde 43'lük kesim ise fikir belirtmedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ İDDİALARI İNANDIRICI BULUNMADI

Araştırmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li bazı siyasetçilere yönelik FETÖ ve yolsuzluk iddialarının ne kadar inandırıcı bulunduğu da ölçüldü.

CHP seçmenlerinin yüzde 80'i, İyi Parti seçmenlerinin yüzde 75'i ve DEM Parti seçmenlerinin yüzde 71'i bu iddiaları inandırıcı bulmadığını söyledi.

AKP seçmenlerinde bu oran yüzde 37 olurken, MHP seçmenlerinde yüzde 34 seviyesinde kaldı.

SEÇMEN ÖZEL'DEN NE BEKLİYOR?

Araştırmada seçmenlere, Özgür Özel ve CHP yönetiminin nasıl davranması gerektiği de soruldu. Genel örneklemde yüzde 36 sakin ve kararlı tutumu tercih ederken, yüzde 31 hukuki süreçlere odaklanılması gerektiğini ifade etti.

CHP seçmenlerinin yüzde 45'i sakin ve kararlı yaklaşımı desteklerken, yüzde 38'i hukuki mücadeleye odaklanılmasını istedi. Daha sert mücadeleyi destekleyenlerin oranı yüzde 33, sokak mobilizasyonunu destekleyenlerin oranı ise yüzde 31 oldu.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Araştırma, Işık Üniversitesi Emotics Lab adına Segmenta Araştırma tarafından yürütüldü. Saha çalışması 1-3 Haziran 2026 tarihleri arasında CAWI yöntemiyle gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 1500 katılımcıyla yapılan çalışmada örneklem; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve coğrafi bölge dağılımlarına göre oluşturuldu. Araştırmada siyasi tercihlere dayalı ağırlıklandırma yöntemi kullanıldı.