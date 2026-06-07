Son dakika | Otokoç Genel Merkezi'ne silahlı saldırı!
Son dakika... Koç Holding'in Maltepe'deki Otokoç Genel Merkezi'ne silahlı saldırı yapıldığı bildirildi. Ekiplerin saldırıyı yapan maskeli saldırganları yakalamak için harekete geçtiği aktarıldı.
Koç Holding’e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Maltepe’de bulunan binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.
SALDIRGANLAR MASKELİ
Sözcü'de yer alan iddiaya göre maskeli saldırganların iş yerine ateş açtığı olayda binada hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
BİNAYA ÇOK SAYIDA KURŞUN
Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Bina ve çevresindeki güvenlik kameraları da inceleme altında. Saldırıda binaya çok sayıda kurşun isabet ettiği kaydedildi.
RAHMİ KOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
İş İnsanı Rahmi Koç’un geçtiğimiz günlerde İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı fıkra, sosyal medyada kısa sürede tepki topladı. Fıkranın Kürt kadınları hedef aldığı yönündeki eleştiriler üzerine görüntüler geniş bir kesim tarafından paylaşıldı.
Bu görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rahmi Koç hakkında soruşturma açılmıştı. Rahmi Koç, eleştirilere özür dileyerek yanıt vermişti.