Fenerbahçe'de oylar verildi: Sayılar şaşırttı
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da oy verme işlemi sona erdi. 27 bin 138 üye seçimde oy kullandı.
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda 2. gün devam ediyor. Sabah saat 10.00'da başlayan oy verme işlemleri sona erdi. Oy sayma işlemlerinin ardından sarı-lacivertlilerin yeni başkanı belli olacak.
27 BİN 138 OY KULLANILDI
Olağanüstü genel kurulda rekor sayıda genel kurul üyesi oy verdi. Seçimde oy kullanan toplam üye sayısının 27 bin 138 olduğu açıklandı.
Seçime daha az üyenin geleceğinin tahmin edilmesi nedeniyle bu rakam sürpriz olarak değerlendirildi.
AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ
Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.
Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.
Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.
Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.