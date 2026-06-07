3 ilde seçim başladı! 10 bin 713 seçmen sandık başında

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de 6 belde ile 362 mahallede belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için bugün oy verme işlemi başladı. Toplam 10 bin 713 seçmenin sandığa gideceği seçimlerde 27 siyasi parti yarışıyor.

6 BELDEDE BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİLİYOR

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane’ye bağlı Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri için oy kullanılıyor.

Bu beldelerdeki seçimlerin ardından yeni belediye başkanları ve meclis üyeleri belirlenecek.

OY VERME SAATLERİ 08.00–17.00

Seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Sandıklar saat 17.00’de kapanacak. Sürecin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen esaslara göre yürütüldüğü bildirildi.

27 SİYASİ PARTİ YARIŞIYOR

Belde seçimlerine 27 siyasi parti katılıyor. Partilerin birleşik oy pusulasındaki sıraları 21 Nisan’da yapılan kura çekimiyle belirlendi.

SANDIK VE SEÇMEN DAĞILIMI

Seçimlerin yapıldığı beldelerde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor. Türkiye genelinde 36 sandık kuruldu. En fazla seçmen 2 bin 969 kişi ile Gümüşhane’nin Tekke beldesinde yer alırken, en az seçmen 710 kişi ile Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde bulunuyor.

CUMHUR İTTİFAKI VE CHP ADAY DAĞILIMI

Seçimlere Cumhur İttifakı 6 beldede ortak aday ile katılıyor. AKP 5 beldede aday gösterirken, MHP Tokat’ın Kuşçu beldesinde aday çıkardı. CHP ise Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke beldelerinde adaylarıyla yarışıyor.

EN DİKKAT ÇEKEN SEÇİM YERİ: AKRABALAR YARIŞIYOR

Gümüşhane’nin Tekke beldesinde iki aday arasında akrabalık bağı var. CHP adayı Barış Demirkıran ile Cumhur İttifakı adayı Kemalettin Demirkıran Tekke’de yarışıyor.

SAHADAKİ ÇALIŞMALARI

Cumhur İttifakı’nın seçim bölgelerinde yoğun ziyaret programları yürüttüğü, bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekillerinin sahada seçmenlerle bir araya geldiği belirtildi. CHP’nin ise bazı bölgelerde daha sınırlı kampanya yürüttüğü, son günlerde aday gösterilen yerlerde mini mitingler düzenlediği aktarıldı.