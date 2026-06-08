Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Brezilya etabını tamamladı. Şimdi sırada Ankara var. Filenin Sultanları kadrosu belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Brezilya'daki ilk hafta maçlarını tamamladı. Milliler, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle etabı tamamladı.
İlk etaba genç bir kadroyla katılan milli takım, ilk maçında karşılaştığı Dominik'i 3-2 yenmeyi başardı.
Filenin Genç Sultanları, 2. maçta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayı ise 3-0 kaybetti.
Milli takımın 3. rakibi dünyanın en güçlü takımlarından biri olan İtalya'ydı. İtalya 3-1 kazandı.
Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki son maçında Bulgaristan'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı takımımız 3-1 galip tamamladı.
Şimdi sırada Milletler Ligi'nin 2. etabı var. 2. etap maçları Ankara'da oynanacak. Ankara'daki maçların programı şöyle:
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin
Peki Ankara etabına yine genç kadro mu katılacak, yoksa as oyuncular mı yer alacak? Bu sorunun yanıtını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Millilerin Brezilya etabının kadrosuna alınmayan oyuncular, bu sürede İstanbul'da çalıştı.
Üstündağ, Ankara etabıyla ilgili şunları söyledi: "Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Elif Şahin çalışmalarına başladı."
"Son kararı teknik ekibimiz verecek ancak şu anda Ankara'daki etapta kadroda yer almaları yönünde bir planlama bulunuyor. Taraftarlarımızın bu organizasyonda yıldız oyuncularımızı sahada göreceğini söyleyebilirim."