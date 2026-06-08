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Halk TV Spor Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Brezilya etabını tamamladı. Şimdi sırada Ankara var. Filenin Sultanları kadrosu belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Brezilya'daki ilk hafta maçlarını tamamladı. Milliler, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle etabı tamamladı.

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 2
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İlk etaba genç bir kadroyla katılan milli takım, ilk maçında karşılaştığı Dominik'i 3-2 yenmeyi başardı.

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 3
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Filenin Genç Sultanları, 2. maçta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayı ise 3-0 kaybetti.

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 4
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Milli takımın 3. rakibi dünyanın en güçlü takımlarından biri olan İtalya'ydı. İtalya 3-1 kazandı.

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 5
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Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki son maçında Bulgaristan'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı takımımız 3-1 galip tamamladı.

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 6
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Şimdi sırada Milletler Ligi'nin 2. etabı var. 2. etap maçları Ankara'da oynanacak. Ankara'daki maçların programı şöyle:

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 7
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2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 8
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20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 9
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Peki Ankara etabına yine genç kadro mu katılacak, yoksa as oyuncular mı yer alacak? Bu sorunun yanıtını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 10
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Millilerin Brezilya etabının kadrosuna alınmayan oyuncular, bu sürede İstanbul'da çalıştı.

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 11
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Üstündağ, Ankara etabıyla ilgili şunları söyledi: "Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Elif Şahin çalışmalarına başladı."

Şimdi onlar düşünsün: Filenin Sultanları belli oldu - Fotoğraf: 12
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"Son kararı teknik ekibimiz verecek ancak şu anda Ankara'daki etapta kadroda yer almaları yönünde bir planlama bulunuyor. Taraftarlarımızın bu organizasyonda yıldız oyuncularımızı sahada göreceğini söyleyebilirim."

Filenin Sultanları Milli Takım
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