Milli takıma büyük şok: Tam da Avustralya maçı öncesi

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Arizona Çölü ile meşhur olan bölgedeki aşırı sıcak daha ilk anda herkesi bunalttı. Arizona'da sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu belirtilirken, zaman zaman 48 dereceye kadar da çıktığı belirtildi. Avustralya maçında da havanın çok sıcak olacağı belirtildi.