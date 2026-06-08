Milli takıma büyük şok: Tam da Avustralya maçı öncesi
A Milli Takım, Dünya Kupası için gittiği ABD'de Miami'den Arizona'ya geçti. Ama Arizona'da neye uğradığını şaşırdı.
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi.
Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekibi taşıyan özel uçak, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix Uluslararası Havalimanı'na indi.
Milliler, otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Ay yıldızlı takımımız D Grubu'ndaki ikinci maçında ise Paraguay'la karşı karşıya gelecek. 20 Haziran'daki bu maçın başlama saati ise Türkiye saati ile 06.00.
Milli takım grubundaki son maçını ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Karşılaşma 26 Haziran'da. Türkiye saati ile 05.00'da başlayacak.
A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını Venezuella ile yapmış ve sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.
D Grubu'ndan çıkma mücadelesi verecek olan millilerimiz Arizona'ya indiklerinde büyük şok yaşadı.
Arizona Çölü ile meşhur olan bölgedeki aşırı sıcak daha ilk anda herkesi bunalttı. Arizona'da sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu belirtilirken, zaman zaman 48 dereceye kadar da çıktığı belirtildi. Avustralya maçında da havanın çok sıcak olacağı belirtildi.