Canlı | İBB davasında 46. gün! İBB Davası'nda bir itirafçı daha döküldü

Ceyhun Avşar: Başkanım, 140. eylemle alakalı ben duruşmanın son günlerinde takip ettiğimde bazı eylemlerle alakalı 235'e 3'le ek savunma hakkı veriliyor. Şimdi ben kendi savunmamda da 26 Mart tarihinde yaptığım savunmada da eylem 140 kapsamında herhangi bir kamu zararı olmadığına dair savunmamda tüm iddialara detaylıca cevaplar verdim. Duruşma tutanakları yayınlandıktan sonra da yaklaşık 9 adet dilekçeyle de kamu zararı olmadığını detaylı anlattım ve yargılanma maddemin 235'e 1'den, 235'e 3 olarak değiştirilmesini talep ederek belirttim.



Hakim: Taleplerin o dilekçelerini inceledik zaten bu, o dosyadaki zarara bakacağız zaten.



Ceyhun Avşar: Sayın Başkanım, orada sadece şunu eklemek istedim orada Yapı Merkezi firmasının, yani hem rüşvet hem ihale fesatlığı suçlamasıyla yargılanan ama tutuksuz yargılanan Yapı Merkezi firmasının sosyal güvenlik prim borcu olduğu iddiasıyla bir kamu zararı iddiası var ama sadece iddianamede 81 ile sorduk, 582 sayfa bir sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 81 ilin verdiği cevap var. Yani burada bir kamu zararı olmadığı apaçık ortada o yüzden ben yargılanma maddesinin değiştirilmesini istiyorum. Birinci hususum budur.



İkinci hususum da 9 Mart'ta biz burada ifadelere başladık, duruşmalar başladı. Örneğin ben 26 Mart'ta ifademi verdim. Bir sonraki ara inceleme olan 18 Haziran tarihinde yaklaşık 3 ay geçmiş olacak bu sürenin üzerinden ve bu süre içerisinde ilave bir ek savunma yapma imkanı bulamadım. Biz şu an 1 Haziran'a kadar savunma yapıp tahliye olmayan 31 kişiyiz. Şu anda da ifadesini tamamlam 25 kişi var. Muhtemeldir ki 18 Haziran'a kadar 2 haftalık süre içerisinde ifadesini, ifade veremeyecek kişilerle birlikte toplam 45 kişi olacak 1 ile 18 Haziran ifadelerinden, bizim dışımızda kalan kişilerden, öteki kişilerden. Biz beşer dakika minimum söz hakkı alırsak bu yaklaşık 4 saate tekabül eder. Bu 4 saat de geçen hafta salı günü duruşma erken bittiğinde kaybedilen süreye tekabül eder. O yüzden ben 18'indeki ara incelemeden önce en az 5 dakika bir söz hakkı



Hakim: Tahliye için sanıklara söz hakkı verilmesini istiyorsun. Anlaşıldı.