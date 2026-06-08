Altın fiyatları dibe çekilirken uzman fırsatı açıkladı

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD’den gelen güçlü istihdam verileri ve Ortadoğu coğrafyasında İsrail ile İran arasında yeniden alevlenen askeri gerilimin gölgesinde haftaya ağır kayıplarla başladı.

Bu iki büyük gelişme, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik öngörüleri tamamen şahin bir yöne çevirirken değerli metal üzerindeki satış baskısını da derinleştirdi.

Uluslararası piyasalarda spot altın haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,50 oranında değer kaybederek ons başına 4 bin 308 dolar seviyesine kadar çekildi. Cuma günü de yaklaşık yüzde 3 oranında sert bir düşüş imzalayan altın fiyatları, böylelikle 24 Mart tarihinden bu yana kaydedilen en dip noktayı görmüş oldu. Gün içindeki hareketlerde kaybı yüzde 0,7'yi bulan külçe altın, psikolojik sınır olan 4.300 dolar eşiğine iyice yaklaştı.

Yurt dışı kaynaklı bu geri çekilme, içeride doğrudan gram altın fiyatlarına yansıdı. Güne kayıpla başlayan gram altın, 8 Haziran saat 07:40 sularında yüzde 0,37 oranında bir azalışla piyasada 6 bin 385 lira seviyesinden alıcı buluyor.

FED BEKLENTİLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altın fiyatlarında gözlenen bu gerilemenin temel nedeninin, Fed vadeli işlemlerinde ağırlığı artan şahin fiyatlamalar ve faiz artırımı ihtimali olduğunu belirtti. Wong, bununla birlikte tırmanışa geçen ABD tahvil getirilerinin de altın piyasası üzerinde ek bir bariyer oluşturduğunu ifade etti.

StoneX Group Piyasa Analizi Başkanı Rhona O'Connell ise Ortadoğu'daki çatışma ortamının kökeninde yatan temel problemlerin henüz çözüme kavuşturulamadığına dikkat çekti.

Değerli metaldeki aşağı yönlü öngörülerinin şu ana kadar saptandığını dile getiren O'Connell, buna karşılık yatırımcıların olası dip seviyeleri birer alım fırsatı olarak kollamaya devam edeceğini aktardı.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK DESTEK SEVİYESİ

Piyasa uzmanları tarafından yapılan teknik analizlere göre, spot altın için kısa vadede 4 bin 320 dolar seviyesi çok kritik bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Grafiklerde bu sınırın aşağı yönlü kırılması durumunda, satışların daha da hızlanabileceği ve ons fiyatının 4 bin 228 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLDU

Uluslararası piyasalarda gösterge niteliği taşıyan 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, bir önceki işlem gününde son iki haftanın en yüksek seviyesine tırmanmasının ardından yükseliş eğilimini yeni haftada da sürdürdü. Faiz getirisi barındırmayan altının, tahvil faizlerinin yükseldiği bir ortamda elde tutulma maliyetinin artması, değerli metali yatırımcı gözünde zayıflatarak fiyatı aşağı çekti.

ORTADOĞU'DA GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

Küresel piyasaların odağındaki jeopolitik gelişmeler de oldukça sıcak bir seyir izliyor. İsrail ordusu, İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarına bir misilleme olarak pazartesi günü İran'ın batı ve orta kesimlerinde yer alan askeri hedeflere yönelik hava operasyonları düzenlediğini ilan etti. Bu askeri hareketliliğin, tam da ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan yeni bir gerilimden ve saldırılardan kaçınmasını talep ettiğine dair kulis bilgilerinin basına sızmasının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTTI

Ortadoğu’daki savaş tamtamları sadece kıymetli metalleri değil, enerji piyasasını da doğrudan vurdu. Petrol fiyatlarında varil başına 3 dolardan fazla ani bir artış kaydedilirken, bu sıçrama küresel çapta enflasyon baskılarının yeniden hortlayacağı endişelerini körükledi. Söz konusu tablo, dünya genelindeki merkez bankalarının yüksek enflasyona karşı yeniden faiz artırımı silahına sarılabileceği beklentisini güçlendirdi.

GÜÇLÜ İSTİHDAM VERİLERİ FED'E ALAN SAĞLADI

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de mayıs ayı verilerine göre üst üste üçüncü ayda da güçlü istihdam artışı sergilendi. Açıklanan son veriler, ABD iş gücü piyasasının geçen yıl yaşanan durgunluk ve yavaşlama dalgasının ardından yeniden ciddi bir ivme kazandığına işaret etti.

Yaşanan bu canlanma, İran kaynaklı savaş risklerinin tırmandırdığı küresel enflasyon baskısı karşısında, Fed'in faizleri uzun süre sabit tutma ya da doğrudan faiz artırma yönünde hareket etmesi için geniş bir hareket alanı sağladı.

PİYASALAR FAİZ ARTIRIMINI FİYATLIYOR

CME FedWatch (Chicago Ticaret Borsası Fed İzleme Aracı) verilerinden derlenen bilgilere göre, finansal piyasalarda Fed'in bu yılın sonuna kadar faiz artırımına gitme ihtimali oldukça kuvvetlendi.

Güncel verilere bakıldığında, aralık ayına kadar yapılacak bir faiz artışı olasılığı piyasalarda yüzde 72 gibi yüksek bir seviyede fiyatlandırılıyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da cuma günü konuya dair yaptığı resmi açıklamada, son istihdam verilerinin iş gücü piyasasında dengeli ve tam istihdama oldukça yakın bir görünüme işaret ettiğini vurguladı. Hammack, küresel risklerin de etkisiyle yüksek enflasyonist sürecin devam etmesi durumunda, Fed’in yakın vadede faiz artırmak mecburiyetinde kalabileceğini açıkça dile getirdi.

Değerli metaller piyasasının diğer bir önemli aktörü olan spot gümüş ise altındaki bu sert çöküşün aksine, hafif bir hareketle yüzde 0,13 oranında yükseliş kaydederek ons başına 67,85 dolar seviyesinden işlem gördü.