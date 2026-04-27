Gerilim yumuşadı, gümüş yükseldi

İran ve ABD arasındaki gerilime, bu sefer İran'dan bir barış teklifi geldi. İran, ABD'ye kademeli bir müzakere süreci teklif etti. Gerilimde yaşanan bu yumuşama ile, gümüş fiyatlarında hafif yükselme kaydedildi, gram gümüş 110 TL, ons gümüş 75 dolar eşiğini aştı. 27 Nisan sabahı gram gümüş 110,78 TL'den, ons gümüş ise 76,41 dolardan işlem görüyor.