Gerilim yumuşadı, gümüş yükseldi
İran ve ABD arasındaki gerilime, bu sefer İran'dan bir barış teklifi geldi. İran, ABD'ye kademeli bir müzakere süreci teklif etti. Gerilimde yaşanan bu yumuşama ile, gümüş fiyatlarında hafif yükselme kaydedildi, gram gümüş 110 TL, ons gümüş 75 dolar eşiğini aştı. 27 Nisan sabahı gram gümüş 110,78 TL'den, ons gümüş ise 76,41 dolardan işlem görüyor.
27 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 110,78 TL
- Ons gümüş (satış): 76,41 $
27 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|110,68 TL
|110,78 TL
|%1,14
|7:07
|Ons gümüş
|76,36 $
|76,41 $
|%0,99
|7:22
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|24 Nisan 2026
|27 Nisan 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|109,34 TL
|110,78 TL
|+1,44 TL
|Ons gümüş
(satış)
|75,69 $
|76,41 $
|+0,72 $
27 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.838,65 TL
Gram altın satış: 6.839,51 TL
27 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,0261 TL
Dolar satış: 45,0335 TL
Euro alış: 52,8199 TL
Euro satış: 52,8964 TL
Sterlin alış: 60,9535 TL
Sterlin satış: 61,0685 TL
27 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,76 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69,35 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
27 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
27 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI
