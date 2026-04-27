Emrah Şahan 400 gündür tutuklu... Şişli’nin Kanal İstanbul’u ise tam gaz yükseliyor

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 23 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklandı. Hakkında Kent Uzlaşısı davası açıldığı ve terörle suçlandığı için yerine kayyum atandı.

GÖKDELENLER YÜKSELİYOR

Şahan’dan şikayetçi olan müteahhit Emrullah Turanlı’nın Şişli Belediyesi’nin arkasındaki 37 katlı gökdelen projelerinin inşaatı hızla ilerliyor. Tutuklamanın ardından başlayan inşaatlarda gökdelenlerden biri 30’uncu kata, diğeri ise 24’üncü kata ulaştı. “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak anılan projenin toplam alanı 1 milyon metrekare büyüklüğünde.

ŞAHAN DÖNEMİNDE MÜHÜRLENDİ KAYYUM DÖNEMİNDE SÜRÜYOR

Proje, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından mühürlenmişti. Ancak kayyum atanmasıyla birlikte projedeki çalışmalar hız kazandı. Ayrıca henüz temeli bile atılmamış bir alan daha bulunuyor. Belediyenin karşısında yer alan ve inşaatı başlamayan bu alan için alınan zemin iyileştirme ruhsatı iptal edilmesine rağmen, zemin çalışmaları devam ediyor.

Şişlililerden Taşyapı'nın rant projesine karşı hamle: Kayyumun kapısına dayandılar!

ETKİNLİK ALANI RUHSATSIZ

Sözcü’nün haberine göre Belediyenin arkasında yükselen kulelerin arasında bulunan etkinlik alanının da ruhsatı bulunmuyor. Ada-parseli olmayan bu alana daha önce AKP Şişli Teşkilatı iftarlarını düzenlemişti. AKP Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat ve müteahhit Emrullah Turanlı’nın da kol kola görüntülendikleri belirtildi.

Resul Emrah Şahan Halk TV'ye konuştu: “Amaç, CHP’nin ortaya koyduğu siyasi hattı durdurmak"

BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Skandallarla gündemdeki inşaatta daha önce yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Gülten Demir’e beton mikseri çarpmıştı. Kamyonun altında kalan Demir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.