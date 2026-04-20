Ünlü oyuncudan sürpriz hamle! Lokanta açmaya hazırlanıyor

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz gün bir gıda fuarında objektiflere yansıdı.

Fuar alanındaki stantları tek tek gezerek bilgi alan Wilma Elles, "Yıllardır lokanta açma fikrim vardı, o yüzden bakmaya geldim. Biraz bilgi aldım. Pazarlıkta anlaşabilirsek bu iş olur." dedi.

3 MARKA PATENTİ VAR

Sabah'ın haberine göre, oyunculuk kariyerinin yanı sıra ticaretle de ilgilendiğini belirten Elles, daha önce kendi kıyafet markasını kurduğunu ve üç farklı marka patentine sahip olduğunu ifade etti.

Sağlıklı beslenmeye önem verdiğini söyleyen Elles, çocuklarına da bu konuda örnek olmaya çalıştığını belirtti. Ünlü oyuncu, beslenme düzenine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarıma da söylüyorum; tabağın dörtte birinde protein olmalı. Yanında da makarna olabilir. Yarısı ise sebze ve meyveden oluşmalı."