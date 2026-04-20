Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı yardım çağrısında bulundu: Önce beni sonra babamı darp etti

Daha önce eşinden şiddet gördüğünü açıklayan ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, bu kez eşinin babasını darbettiğini ileri sürdü. "Can güvenliğimiz yok" diyen Asyalı, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mustafa Semih Demirci hakkında yeni bir iddiada bulundu.

Daha önce eşi tarafından darbedildiğini açıklayan ve vücudundaki morlukları paylaşan Asyalı, Mustafa Semih Demirci'nin bu kez babası Ümit Asyalı'yı darbettiğini söyledi.

"BABAMI DARP ETTİ, ARABAYI ÇALDI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Asyalı, "Babam da eşim tarafından darbedildi. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs arabayı çaldı" ifadelerini kullandı.

Coşkun Sabah'tan Milli Takım isyanı: Hacıosmanoğlu'na seslendiCoşkun Sabah'tan Milli Takım isyanı: Hacıosmanoğlu'na seslendi

"SESİMİZİ DUYUN CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK!"

Yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulunan Yıldız Asyalı, yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Bu kadar çok kadına ve çocuklara şiddet olayları yaşanırken ben bire bir bunu yaşamaktayım. Sürekli savcılık, polis ve jandarma ile irtibat halindeyim. Ama maalesef bu adamı kimse engelleyemiyor. Sesimizi duyun can güvenliğimiz yok! Önce beni sonra babamı darp etti Mustafa Semih Demirci."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Magazin
Coşkun Sabah'tan Milli Takım isyanı: Hacıosmanoğlu'na seslendi
Coşkun Sabah'tan Milli Takım isyanı: Hacıosmanoğlu'na seslendi
Ebru Gündeş’ten itiraf! Şapkayla gizlediği sırrı sahnede açıkladı
Ebru Gündeş’ten itiraf! Şapkayla gizlediği sırrı sahnede açıkladı