Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı yardım çağrısında bulundu: Önce beni sonra babamı darp etti

"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mustafa Semih Demirci hakkında yeni bir iddiada bulundu.

Daha önce eşi tarafından darbedildiğini açıklayan ve vücudundaki morlukları paylaşan Asyalı, Mustafa Semih Demirci'nin bu kez babası Ümit Asyalı'yı darbettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Asyalı, "Babam da eşim tarafından darbedildi. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs arabayı çaldı" ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulunan Yıldız Asyalı, yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Bu kadar çok kadına ve çocuklara şiddet olayları yaşanırken ben bire bir bunu yaşamaktayım. Sürekli savcılık, polis ve jandarma ile irtibat halindeyim. Ama maalesef bu adamı kimse engelleyemiyor. Sesimizi duyun can güvenliğimiz yok! Önce beni sonra babamı darp etti Mustafa Semih Demirci."