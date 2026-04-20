Coşkun Sabah'tan Milli Takım isyanı: Hacıosmanoğlu'na seslendi

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, geçtiğimiz gün bir AVM’de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sabah, yeni projeleri hakkında konuşurken, Milli Takım için hazırlanan şarkılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Coşkun Sabah, yeni bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Sabah, "Tekli şarkılarımız var. Buradaki stüdyomuzda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ebru Gündeş’ten itiraf! Şapkayla gizlediği sırrı sahnede açıkladı

"MİLLİ TAKIM İÇİN ŞARKI YAPMAYI BEN DE İSTERDİM"

Habertürk'ün haberine göre, ünlü şarkıcı, Sinan Akçıl’ın Milli Takım için hazırladığı şarkıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Sabah, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım için şarkı yapmayı ben de çok isterdim. 1995 yılında Toronto'daki Türkiye-Kanada maçında İstiklal Marşı'nı sahada canlı okuyarak bir rekor kırdım. Sinan Akçıl şu an bir çalışma yaptığı için şimdi benim yapmam etik olmaz, ona kafa tutuyormuşum gibi algılanır."

"BANA NEDEN TEKLİF YAPILMADI?"

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’na da sitem eden Coşkun Sabah, kendisine teklif gelmemesine isyan etti. Sabah, "Federasyona alındım, gönül koydum. Bana neden teklif yapılmadı?" dedi.