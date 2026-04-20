Ebru Gündeş’ten itiraf! Şapkayla gizlediği sırrı sahnede açıkladı

İstanbullu sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, haftalar önce "Şapkasız çıkmadığımız günler" notuyla yaptığı paylaşıma sahnede açıklık getirdi.

Ünlü şarkıcı, estetik bir operasyon geçirdiğini söyledi.

Gündeş, sahnede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?"

"20 YAŞ GENÇ DURUYORSUN"

Gündeş’in sözlerinin ardından, kendisini en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan da bu itirafa kayıtsız kalmadı. İkili, ünlü şarkıcıya "20 yaş genç duruyorsun" diyerek iltifat etti.

Kendisini izleyen ünlü isimleri fark eden Ebru Gündeş ise esprili bir yanıt verdi. Gündeş, "Şimdi güzelleştim. Baskı yapın Yılmaz Erdoğan beni Organize İşler’de oynatsın" sözleriyle salondakileri güldürdü.