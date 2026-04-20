Madame Coco boşandı

Ev tekstili mağazaları zinciri Madame Coco'nun sahibi İlhan Tanacı ile 22 yıllık eşi Lale Tanacı boşandı.

2004 yılında evlenen ve 2 çocukları bulunan çiftin ayrılığına karar veren mahkeme, Lale Tanacı'nın boşandığı eşine 300 bin lira tazminat ödemesine de hükmetti.

Boşanma davasını Lale Tanacı'nın "Ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığını evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle açtığı belirtildi. Hürriyet'teki habere göre Lale Tanacı'nın avukatı Aydın Aydar, müvekkilinin ‘Madame Coco’ markasını eşiyle birlikte kurduklarını ve 15 yıl bu şirkette çalıştığını belirterek, dilekçesinde “Müvekkil, bu markayı eşiyle birlikte büyütmüştür. Ancak çalışmalarının karşılığını alamayan ve çalışanların yanında eşi tarafından hakaretlere maruz kalan müvekkil, bu şirketten ayrılmıştır. Öte yandan inancı ve mezhebi sebebiyle aşağılanan, hakarete uğrayan ve şiddete maruz kalan müvekkil, komşularının önerisi ile evlilik terapisine gitmiştir. Ancak eşiyle gittiği kişinin evlilik terapisti değil de doktor olduğunu öğrenen müvekkil, büyük hayal kırıklığı yaşamıştır. En son eşinin uyuşturucu ve ilaç verme planı yaptığını öğrenen müvekkil, boşanmaya karar vermiştir. Tarafların evlilik birliği temelinden sarsıldığı için boşanmalarına ve davalı eşin 100 milyon lira manevi, 50 milyon lira maddi ve aylık 600 bin lira nafaka ödemesine karar verilmesini talep ederiz. Ayrıca tarafların ortak konutu olan İbrahim Paşa Köşkü’nün müvekkile tahsis edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BAĞLAMA BÜYÜSÜ YAPMIŞTIR!"

İlhan Tanacı’nın avukatı Bahar Varol Aras ile Rukiye Leyla Süren ise açtıkları karşı dava dilekçesinde Lale Tanacı’nın paranoid psikoz hastası olduğunu ancak tedaviyi reddettiğini ileri sürerek, “Sürekli değişken kişilik yapısı içinde olan Lale Tanacı, aile birliğine telafisi olmayacak zararlar vermiştir. Her şeyden şüphe eden ve kendisine tuzaklar kurulduğunu düşünen Lale Tanacı, komplo teorilerine inanmıştır. Günde 16 saat boyunca YouTube’da zaman geçiren Lale Tanacı, bu videoları müvekkile ve çocuklara da zorla izletmeye çalışmıştır. Müvekkile, ‘ruh hastası ve manyak’ şeklinde hakaretler eden Lale Tanacı, falcı gibi hurafelere inanmış ve müvekkile bağlama büyüsü yapmıştır. Lale Tanacı’nın ağır kusurlu eylemleri nedeniyle evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Kendisinin akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca 50 milyon lira maddi, 100 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz” diye yazdı.

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Mahkemenin akli melekelerinin yerinde olup olmadığına ilişkin Lale Tanacı’yı Adli Tıp Kurumu’na(ATK) sevk ettiği, buradan gelen raporda Lale Tanacı’nın fiili ehliyetinin yerinde olduğu ve ortak hayatı çekilmez hale getirecek herhangi bir psikiyatrik hastalığının bulunmadığı ifade edildi.

3 yıl süren mahkeme sonunda mahkeme İlhan Tanacı ile Lale Tanacı’nın ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ olarak boşanmalarına karar verdi. Boşanmada kusurlu tarafın Lale Tanacı olduğuna hükmeden mahkeme, boşandığı eşi İlhan Tanacı’ya 150 bin lira maddi ve 150 bin lira da manevi olmak üzere toplam 300 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, Lale Tanacı’nın maddi ve manevi tazminat talebini ise reddetti.